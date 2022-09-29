80高齡蕭道賢道長 發表新書「上登刀山之訣要」

攀登刀梯是道教神職人員晉升的傳統科儀，赤脚登上108層刀梯，向來被視為一項艱鉅挑戰。 10月1日武當道教玄武仙室太玄宗壇，在祖師爺指示下將進行第24屆刀梯法師武考，太玄法師協會會長蕭道賢道長，也將發表新書「上登刀山之訣要」，透過近2萬字訴說畢生對道教的領悟，也揭開登刀梯神密面紗。





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太玄法師協會成立已屆18年，刀梯武考盛會邁入第24屆，今年最特殊的是，本著活到老學道老精神，去年畢業於玄奘大學「宗教與文化學系」的蕭道賢，今年更上一層樓，報考逢甲大學中文系博士班外，並將碩士班畢業論文編寫成「上 登 刀梯之訣要」一書，全書共有17萬2千餘字，敘述他長逾30年來求道修行之路，以及前後24次攀登108層刀梯的經驗與意義。





▲活到老學到老，蕭道賢道長碩士班畢業後，今年又報考逢甲大學中文系博士班，力求更上一層樓。（圖／蕭道賢提供）

今年高齡80歲的蕭道賢道長表示，30多年來在祖師爺照顧下，遇到許多貴人扶持，唯因年事已高，心力有限，日後刀梯科儀及文化，將交與弟子們繼續承接下去。未來蕭道長要將心力用於五術（山、醫、命、卜、相）鑽研，並積極與學術界合作，讓宗教與學術融合，透過學術教育提升道教從業人員文化素質。



