T1／跨聯盟賽坐山觀虎鬥 胡瓏貿:敵人是自己

T1聯盟第二年預計將在10月29日舉行開幕戰，今舉行2022-23賽季啟動記者會，六支球團都出席，衛冕軍高雄海神雖沒有參加日前的跨聯盟交流賽，但早已緊鑼密鼓的訓練，海神總經理李偉誠也喊話，「目標只有一個，就是完成衛冕。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 T1台啤英熊剛拿下跨聯盟交流賽冠軍，海神當家球星胡瓏貿表示，「雖然海神沒有參賽，但跨聯盟賽幾乎每一場都有看，各隊戰力都有提升。但我並不會太擔心，我們最大敵人是自己。」新球季T1聯盟洋將登錄上場人次調整為四節八人制，外籍球員與第三類規範球員出賽，每節次登錄兩名洋將或者1名洋將加1名第三類球員，本土球員上場時間將會增加。胡瓏貿認為，「洋將制度改變有利有弊，但大家條件都一樣，而我們海神的本土戰力並不弱，仍然保有一定的競爭力。」上季打入冠軍賽的台中太陽，在日前的跨聯盟賽提前在小組賽遭淘汰。總經理汪蔚傑表示，「雖然沒有晉級8強，但新人表現的很好，跨聯盟賽重點是在整合，因此不會太過擔心。」籃球／台大女籃首度參賽 一般生難得體驗高強度比賽與奧運金牌郭婞淳師出同門 丁欣薇負傷破紀錄摘金NBA／KD上演大和解 「就像家人吵架」NBA／若沒有頂薪合約 Green將加盟活塞？