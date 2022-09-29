新加坡久違了！先住國內8酒店「星國主題房」抽來回機票
今（29）日中央流行疫情指揮中心終於宣布國人盼了3年的答案，10/13起「0+7」防疫新制上路，同時取消入境居家檢疫、解除旅遊業者禁團令，不僅對民眾來說是好消息，旅遊界也摩拳擦掌早有準備。新加坡旅遊局今（29）日舉辦「即刻隨心所往 心想獅城」媒體發布會，會中不僅揭露了新加坡全新景點、最新玩法，更與洲際酒店集團旗下3家酒店合作，包含晶華酒店、高雄洲際酒店以及高雄中央公園英格麗酒店，聯合推出600間「新加坡AR主題房」，誠邀台灣在地旅客搶先體驗，還有其他5家酒店都各自推出主題房、活動，參加的民眾還有機會獲得「台北-新加坡來回機票」！
新旅局表示：「目前新加坡完整接種疫苗的人占總人口超過93%，施打第三劑人數更高達80%。尤其自今年8月29日起，新加坡防疫措施大幅放寬，完整接種旅客即可免隔離入境新加坡，也不需提供任檢測證明。」意思就是新加坡已經完全解封，就等著台灣民眾前往踏上這塊好久不見的土地。
值得一提的是，洲際酒店集團攜手台灣8間酒店推出一系列「搶先體驗新加坡活動」，包含臺北晶華酒店、高雄洲際酒店和高雄中央公園英迪格酒店3家酒店將連手推出共600間「新加坡AR主題房」，結合有趣的AR互動科技體驗，藉由手機APP與新加坡旅遊局萌小獅Merli起發掘新加坡不同的趣味驚喜，讓你猶如身處新加坡。
除了主題房外，另外5家酒店臺中公園智選假日酒店、臺中逢甲智選假日酒店、嘉義智選假日酒店、台南大員皇冠假日酒店和高雄愛河智選假日酒店也一起加入共同串聯大展「星」味，透過美食感受新加坡，推出「新加坡美食月」活動，提供一系列新加坡特色小吃，讓所有消費者在活動期間都能輕鬆品嘗道地新加坡美食。
洲際酒店集團義氣相挺新加坡與台灣友好旅遊，加碼推出10/1-10/31活動期間，凡是入住主題房或用餐的消費者，都有機會獲得酷航「臺北-新加坡雙人來回機票」，誠邀台灣旅客一起踏上這塊久違的新加坡土地。