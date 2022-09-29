流感疫苗、新冠肺炎疫苗一起打好嗎？醫師：不同手臂就好
公費流感疫苗將從10/1開打，第一階段開放接種對象為65歲以上長者等11類對象，第二階段為11/1開打，針對50至64歲無高風險慢性病成人。為了預防「免疫負債」，造成解封後各種病毒大反攻，不少人已經開始準備預約施打。但各種疫苗像是HPV疫苗、COVID-19、流感等疫苗可以一起接種嗎？台灣疫苗推動協會理事長黃玉成表示：「非活性疫苗可以與其他非活性疫苗一起施打，如新冠肺炎疫苗、流感疫苗等疫苗可同時施打，不過建議施打在不同部位。」
黃玉成指出，目前最熱門的疫苗大多為「非活性」，像是女性HPV疫苗、COVID-19、流感、B肝等，非活性疫苗採用減弱複製的病毒株來保護，而在美國疾病管制與預防中心(CDC)建議，COVID-19 疫苗與其他疫苗可同時或間隔任何時間接種，同一天施打，若與較常引起局部反應的疫苗同時接種，則盡可能施打在不同側手臂上。
最早在施打COVID-19時相關單位建議要間隔2週再施打其他疫苗，關於此黃玉成解釋，最早會建議間隔兩週，主要是基於當時對於COVID-19疫苗還不是非常了解，判定疫苗不良反應大家都還在學習觀察中，後來越來越了解，則縮減為間隔一週，最後甚至是取消間隔可同步施打，從學理來看，流感和COVID-19疫苗是可以一起施打，沒有問題！
黃玉成建議：「如果符合補助的族群，就趕快去施打！」口罩早晚會解禁，不久將來勢必會面臨「免疫負債」，在嚴格防疫之下，有效阻隔了各種呼吸道病毒，感染的人也變少，對於不同病毒的抵抗力也變小，當真正解封後，可能也需要重新更新病毒碼。