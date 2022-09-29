首創「本土語言」政見網大讚　鄭運鵬競辦曝緣由

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨日發表「教育五條柱」政策，其中，「雙語教學普及」中的本土語言、新住民語加強推動的政策，受到廣大迴響。網友大讚鄭運鵬是第一個有本土語言政策的市長參選人，期盼桃園未來在鄭運鵬的帶領之下，成為本土語言教學的全國領頭羊。鄭辦今（29）日也表示，桃園是國門之都，鄭運鵬希望未來在桃園，本土語言和國際語言能均衡發展，讓桃園成為一個認同在地、接軌國際並持續進化的城市。
鄭運鵬在教師節發表「教育五條柱」政策，希望透過「校舍全面升級」、「頂大課程先修」、「兩歲幼童照顧」、「雙語教學普及」以及「教師照顧進化」等規劃，提升桃園教師和學生的教育環境。
其中，「雙語教學普及」提倡校校有外師每週一堂外師授課，本土語言、新住民語加強推動的政策，一推出即受到廣大迴響。許多長期支持說台語的母親們，紛紛在鄭運鵬臉書粉絲專頁留言指出，非常樂見鄭運鵬重視本土語言，更Tag其他市長參選人希望一起加入推廣本土語言的行列，期盼這會是台語、客語雙聲帶教育好的開始。
鄭運鵬競選辦公室發言人林芸帆下午表示，桃園是多元城市，有原住民族、新住民、客家、滇緬及閩南文化的匯聚。因此，鄭運鵬非常重視包括台語、客語、原住民族語等本土語言，以及新住民語言的培植。
林芸帆說，鄭運鵬相信，要了解一個文化必須從學習語言開始，桃園是國門之都，鄭運鵬希望未來在桃園，本土語言和國際語言能均衡發展，讓桃園成為一個認同在地、接軌國際並持續進化的城市。