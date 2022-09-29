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又見胖手指？台股多檔個股盤中急拉　金管會這麼說

▲針對台股盤中出現多檔個股爆量拉高後，又拉回的異常走勢，市場揣測可能是ETF或券商下單出錯。對此，金管會今（29）日表示，目前僅有1筆約8萬元的錯帳更正，尚未接獲投資人反應受影響。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲針對台股盤中出現多檔個股爆量拉高後，又拉回的異常走勢，市場揣測可能是ETF或券商下單出錯。對此，金管會今（29）日表示，目前僅有1筆約8萬元的錯帳更正，尚未接獲投資人反應受影響。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

2022-09-29 18:28:38

台股今（29）日盤中一度大漲185.22點，之後在市場追價意願不高下，終場僅上揚68.19點、收在13534.26點，但傳出盤中有多檔個股都突然有大單敲進，推升股價瞬間拉高，之後又拉回原本的股價，市場揣測可能是ETF或下單出錯，尤其過去曾發生幾次「胖手指事件」，導致盤中逾200檔個股漲停。對此，金管會證期局今（29）日表示，目前僅有1筆約8萬元的錯帳更正，尚未接獲投資人反映受影響，將進一步監測市場狀況，並對外界反映的異常狀況進行了解。

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今日台股盤中包括華邦電、仁寶、旺宏、台達化、福壽、台肥、東聯等10多檔個股突然有大單敲進，將股價瞬間推升至高點，但部分個股隨後可能因投資人追價意願不高，之後又拉回原本的股價，引發市場揣測，不是大型ETF下單錯置，不然就是程式指令出錯。

對此，金管會證期局表示，今日請證交所調閱相關資料，至下午3點為止，有錯帳情形的只有元大府城分公司，但金額不大只有8萬多，尚未接獲投資人反應有受影響。

證期局說，若錯帳申報期限是至明日上午10時，因此相關資訊還要進一步再了解，但目前股市已有建立監視制度，對有價證券進行監視查核，若有涉有不法會依規範維護交易序秩，也會請交易所再持續了解是否有異常狀況。

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