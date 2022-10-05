時尚氣象台／成熟有魅力！熊熊、瑀希「最愛男人這髮型」

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而當蔡朕問來賓「最不能接受男生什麼髮型」時，熊熊透露「不愛留長髮的男生」因為留長髮的男生很多都以為自己是藝術家，但其實並不是；少鹽則討厭難洗頭又容易散發異味的「雷鬼頭」；至於「喜歡男生什麼髮型」，瑀希和熊熊一致認同「油頭」超帥，尤其是穿西裝梳油頭散發出來的成熟魅力，代表人物則是「劉德華」。
此外，節目也邀請到很厲害的髮型大師「形象顧問Uno老師」來介紹「2022年男士髮型趨勢」，主要分為齊劉海、分邊造型、側梳油頭和太陽頭和「2022年女生髮型趨勢」，分為一字切系列的「即肩短髮、小臉內灣、即肩外翹」、Hashcut層次剪、少女必備「一字減齡瀏海」和SunCut太陽頭的「羽毛剪」。接下來是「2022秋季最新流行髮色」，分別為「軟糖紅棕、軟糖橘棕、小甜橘和『新的PANTONE色』Very Peri長春花藍」，都是偏暖色調，前兩個顏色染上就像自帶濾鏡，尤其黃皮女孩能明顯感到顯白效果。
Uno老師也用「PHILIPS」的離子夾與吹風機，當場替少鹽、熊熊、孟維和蔡朕微改造髮型，讓現場來賓全直呼「太美太好看了」。此外，被問到「換髮型時有無特殊經驗」時，熊熊透露之前想染亞麻綠，豈料成果讓她超傻眼「直接變花椰菜」，孟維也附和「我之前染完綠色變檳榔頭」，熊熊則笑回「男生盡量不要太綠，女生還好」，笑翻全場。
少鹽則分享自己之前遇過的「誇張經驗」，她到三重某間髮廊想染頭髮，豈料設計師竟然叫她「自己調染劑」，不只如此，染髮過程粗魯就算了，還不斷分心去幫其他客人剪髮，讓她當下氣得打給爸媽。對此，Uno老師也分享「3個跟髮型師溝通的小撇步」，第一「找出喜歡和不喜歡的髮型照片」、第二「習慣使用的造型工具」和第三「願意花多少時間整理頭髮」，希望以上秋季髮型攻略對大家有所幫助。
《時尚氣象台》除了邀請藝人來賓與時尚達人聊流行資訊、穿搭教學外，還會由人氣正熱的「原子少年」曹家齊、陳水豐、蔡朕、許孟維、呂植宇接棒主持「少年出任務」外景單元，請持續鎖定NOWnews全新最有溫度的時尚節目，敬請期待！（編輯：郭佩蓉）
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