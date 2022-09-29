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周玉蔻風波勾舊痛！顏寬恒再批NCC唯黨是從　王鴻薇讚聲

▲前國民黨立委顏寬恒指控周玉蔻等人，在中二補選期間對他及家人進行毀滅性攻擊，但「唯黨是從」的NCC忌憚鷹犬不敢開罰。圖為顏寬恒日前解說盧秀燕競選總部的陳設內意涵。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.29）
▲前國民黨立委顏寬恒指控周玉蔻等人，在中二補選期間對他及家人進行毀滅性攻擊，但「唯黨是從」的NCC忌憚鷹犬不敢開罰。圖為顏寬恒日前解說盧秀燕競選總部的陳設內意涵。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.29）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-29 18:27:062022-09-29 18:43:44

周玉蔻爆料前中國小姐張淑娟與蔣孝嚴滾床單一事，重創綠營選情，曾是「周玉蔻受害者」的前國民黨台中市立委顏寬恒，今在臉書點名溫朗東、卓冠廷等人烏龍爆料，但NCC「唯黨是從」，連民進黨最不入流的側翼鷹犬都忌憚三分，根本不可能為他主持正義。王鴻薇也亮出NCC今年初公文，指當初不處理的藉口，竟是檢舉的電視節目影像內容係由YouTube截取，不屬NCC依《廣電法》所管轄。

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資深媒體人周玉蔻緊咬蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞案，引發各界負面看法，「討厭周玉蔻」一時成為選舉顯學。NCC昨以去年底中二立委補選期間，《辣新聞》針對過去選舉「做票」、「收身分證」的傳聞，認為「言論不實、未做事實查證」，開罰40萬元。

中二立委補選時，曾遭周玉蔻砲火重擊的前國民黨立委顏寬恒，這兩天公開批判「以周玉蔻為首的數家綠營媒體組成的議顏堂，為求勝選無所不用其極」。今（29）日下午他再於臉書批評，NCC的標準向來是「唯黨是從」，「連日來爆料的裴偉錄音檔，已經說明一切，誰還會相信NCC的中立性？」

▲去年12月，柯志恩（右）陪顏寬恒開「議顏堂」記者會，譴責周玉蔻等人惡意抹黑。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.29）
▲去年12月，柯志恩（右）陪顏寬恒開「議顏堂」記者會，譴責周玉蔻等人惡意抹黑。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.29）
被勾起舊痛的顏寬恒，回憶去年底立委補選期間，「議顏堂」對他及家人竭盡抹黑之能事、無限上綱到人格毀滅，他說：「包括我的妻子、兄弟姊妹、父親、甚至是年邁的祖父、祖母無一倖免，一天24小時輪播轟炸。」

顏寬恒指出，補選期間總計36件檢舉，截至今早針對《辣新聞》也有95件檢舉，長達9個月，但NCC僅開罰1件40萬，而且還是明顯違反《選罷法》的離譜謠言，其餘的竟以「說明不夠具體、都是在網路上」等離譜荒唐的理由輕輕放下，他痛批：「NCC連民進黨最不入流的側翼鷹犬都忌憚三分，更何況是執政當局？」

顏寬恒點名多位上《辣新聞》節目的名嘴、綠營人士，包括「胡亂爆料的溫朗東，具體在臉書刪文承認道歉」、「卓冠廷指我三結兩離為了節稅、搞錯買賣紀錄烏龍爆料」、「易錦隆指我年邁祖父姦殺外傭、掏空內臟」，這些檢舉內容至今未被處理，「難道NCC要告訴社會大眾，這些不夠具體？只在網路上，不用開罰？」

▲王鴻薇出示NCC公文，指由YouTube截取的節目內容，不屬NCC依《廣電法》管轄，網友大罵一切「錯在顏色」。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2022.09.29）
▲王鴻薇出示NCC公文，指由YouTube截取的節目內容，不屬NCC依《廣電法》管轄，網友大罵一切「錯在顏色」。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2022.09.29）
台北市議員王鴻薇也留言說：「當時我也有去檢舉，NCC相當被動！」她出示NCC公文，證實顏寬恒所言，NCC以檢舉人提供的是YouTube網站標題，而非電視台標題，主張網路平台不屬於NCC依《廣電法》所管的範圍。網友也批評「顏色不對，什麼都會變錯的」，還有人建議顏寬恒到各地站台輔選，「揭露被綠營霸凌的經驗」。

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