富豪因疫情痛失26歲兒子　揭秘菲律賓富翁經商歷程

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生力集團旗下的香港生力啤酒廠，已在港交所上市，股票代碼是00236.HK，截止於10月25日下午，股價為1.010港元，總市值為3.89億港元。
蔡啟文生力集團的旗艦產品聖米格爾啤酒（San Miguel Beer），已是菲律賓銷量最大的啤酒之一，也是世界十大啤酒品牌之一。雖然釀造啤酒是集團的傳統，但已將業務擴展到食品和包裝行業。從最初的cerveza開始，San Miguel Corporation擴大了其產品組合，生產了一系列廣受歡迎的飲料、食品和包裝產品。生力集團還涉足重工業，包括電力和其他公用事業、採礦、能源、收費公路和機場。
雖然如今家大業大，不過蔡啟文其實是白手起家。蔡啟文在1954年生於菲律賓，是福建省人後代。蔡啟文已故的父親早年在馬尼拉敦洛區扶西•亞描仙道斯街開了一家車器店。十幾歲時，蔡啟文經常在父親的店裡幫忙，修理汽車發動機。早年他家，也修理和銷售二手日本卡車和汽車發動機。後來事業成功了，蔡啟文也曾與菲律賓影響力最大的許寰戈家族兒子馬克合夥，一起從事汽車銷售。蔡啟文去年過世的兒子喬瑪，就是忙於這家菲律賓寶馬汽車及摩托車的經銷商——RSA Motors汽車公司。
蔡啟文就讀於菲律賓華僑中學，後來考進了菲律賓遠東大學機械系。畢業後，他在許寰戈旗下的北方水泥公司（(NorthernCement），因勤奮能幹，被提拔為公司經理，接著一步一步邁向高位，靠著聰明能幹，逐漸累積財富。
蔡啟文與生力集團的許寰戈家族沒有任何血緣關係，至多同是「泉州人」，因此他被選為接班人的事讓人嘖嘖稱奇。許寰戈也許基於「選賢用仁」理念，但多年來他啟用蔡啟文作為自己接班人來培養，更在於蔡啟文自身的價值及道德魅力。除了努力，道德信用讓蔡啟文獲得了豐厚饋贈，老闆許寰戈將他視為自己的衣缽傳承人，並將其在生力集團大部分股權轉讓給他，由蔡啟文出任生力集團新一代掌門人，可見蔡啟文是一個有修為的人。
當年許寰戈全家曾一度流亡海外，作為職業經理人，蔡啟文仍一如既往、忠誠地幫許家管理著北方水泥公司，而不像有些人唯恐避之不及，怕惹禍上身。後來，從海外再度回到菲律賓的許寰戈，重新執掌生力集團，他做出了一個重要決定，便是將旗下事業交給蔡啟文打理。後來，也是在蔡啟文的努力下，生力集團從一家從事啤酒及食品的傳統企業，變身為多元化的企業財團。他的努力，許寰戈都看在眼裡，越發器重他，逐漸把大部分的股份挪轉到他的名下。
在蔡啟文掌舵下，生力集團旗下的「佩特龍」，從2008年起涉及燃料和石油及化學領域。在2012年至2014年，公司又將投資觸角延伸至菲律賓航空公司。在商業領域，蔡啟文也表現出魄力且意志堅強，2011年，生力集團擊退了馬來西亞等20多家公司，取得了埃克森美孚(Exxon Mobil Corporation)在埃索(Esso Malaysia)所持的65%股權及其他下游領域的業務。
或許是華裔出身，且源於福建省，有著莫名的親切感，蔡啟文和台灣外貿協會在近幾年也加強合作。2020年生力集團總裁蔡啟文宣布，將再度與台塑集團合作在菲律賓打造電網能源系統，大力切入新能源事業，將發展「地熱發電產業」，為消費者提供具有成本效益的替代能源。此外，生力集團也將新能源投資計畫擴張到太陽能和潮汐發電。
蔡啟文表示，生力集團一直與台灣保持合作關係，多年來與台塑集團攜手在菲律賓建構發電廠，迄今已完成18座，未來也會繼續合作；生力集團版圖橫跨能源、礦業、食品等，也擘劃要跨入電子產業，尤其是半導體領域，希望向台灣取經。未來，蔡啟文將如何帶領生力集團，和台灣也息息相關，而他的人生也早已在商界蔚為傳奇。