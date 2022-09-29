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英國大減稅引發英鎊危機　台灣金融業曝險逾1.5兆元

▲英國升息後又大減稅，引發英鎊大貶、債市崩跌，也讓英國央行緊急啟動救市措施，而台灣金融業對英國曝險約新台幣1.5兆元。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲英國升息後又大減稅，引發英鎊大貶、債市崩跌，也讓英國央行緊急啟動救市措施，而台灣金融業對英國曝險約新台幣1.5兆元。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者顏真真／台北報導

2022-09-29 19:18:35

英國升息後又大減稅，引發英鎊大貶、債市崩跌，也讓英國央行緊急啟動救市措施。對此，金管會今（29）日公布國內金融3業包括銀行、保險及證券業對英國總曝險約新台幣1兆5080億元，較去年同期增加1072億元左右，其中增加最多是銀行業，投資增加了771億元、授信增164億元，但部位最多是壽險業，有1兆1928億元，占其海外投資近5.8%。

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根據銀行局統計，至今年8月底，銀行業對英國總曝險額是新台幣3044億元，比去年同期增加935億元，其中投資部位曝險2498億元，較去年同期增771億元，授信餘額則為546億元，亦增加164億元。

不過，銀行局強調3點監理方式，包括一、依循巴塞爾協訂，各銀行總行應對集團整體風險訂定控管機制；二、加強銀行海外授信及投資的風險控管，銀行對相關投資，都要訂投資項目限額、投資標的資格條件、信用評等及風險胃納量等，在投資委員會討論後決定是否投資。三、加強海外曝險的監理，銀行局已請中央存保公司監控銀行海外曝險，了解各銀行有無異常狀況，以作為日常監理或總經理會議加強督導的項目。

至於保險業部分，保險局統計，至8月底國內保險業對英國投資曝險1兆1953億元，其中壽險業曝險1兆1928億元，比去年同期增加101億元，產險則為25億元，年減3億元，主要是英國亦是全球主要金融市場之一，壽險業也會投資英國相關債券與股票。

保險局強調，各國央行為了因應物價上漲造成的通貨膨脹問題，紛紛啟動升息，造成資本市場波動，保險局已在9月22日發函各保險公司，要求就各國央行升息對公司財務、業務及淨值比的影響，提出因應方案提報最近一次的董事會。

有關證券自營部位，證期局統計，至8月底對英國曝險82.75億元，比去年同期減少51.65億元，減幅達38.4%，曝險部位大幅減少的原因，證期局分析，可能是券商減碼，也可能是債券殖利率反彈，券商投資海外債評價減少，造成投資部位亦下降。

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