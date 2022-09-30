臉書加入短影音大戰！FB、YouTube、TikTok都能打賞變現
短影音席捲全球！從Tiktok率先開啟戰局，接著YouTube 的Shorts和IG的Reels紛紛加入，Meta也正式在Facebook上推出Reels功能， Instagram 的創作者可以直接分享 Reels 至Facebook 上，且為了吸引創作者支持創作者，星賞功能也將為符合資格的 FB Reels 創作者開放，流量變「現」。
日前YouTube才宣佈， 2023 年初開始，只要Shorts頻道擁有 1,000 名以上訂閱者，且所製作的 Shorts 影片在 90 天內累積超過 1,000 萬次觀看的創作者，便能透過在 Shorts 動態之間播放的廣告賺取分潤。而全球擁有超過10億活躍用戶的短影音老大哥，針對創作者想要收禮物，粉絲數要有10萬以上才能收禮物。Meta也開放FB的短影片星賞功，讓創作者透過實際的回饋轉戰平台。
根據官方統計Reels 是 Meta 旗下所有服務中成長最快的內容格式， 民眾在 Facebook 上，約有一半的時間花在瀏覽影音內容。據 2022 年第 2 季資料顯示， Facebook 與 Instagram 上 Reels 觀賞與互動時間成長超過 3 成，宣布在台推出 Facebook Reels，創作者可同步分享 Instagram 上的 Reels 至 Facebook 上，接觸更多新受眾；為了更進一步支持創作者，星賞功能也將為符合資格的 Facebook Reels 創作者開放。
除了為創作者提供簡單直覺的 Reels 製作工具，Facebook 更進一步支持更多符合資格的創作者運用星賞功能獲取收益。星賞為觀眾與創作者之間的互動體驗，觀眾在看完 Reels 後，可購買並傳送不同的星星數量，表達對喜愛的創作者的支持，創作者們也可以透過留言、點名與觀眾互動。