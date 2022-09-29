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《沼澤謀殺案》賣破41億！泰勒絲譜寫主題曲藏洋蔥

▲由小說改編的電影《沼澤謀殺案》，在全球票房突破1.3億元美金。（圖／索尼影業提供）
▲由小說改編的電影《沼澤謀殺案》，在全球票房突破1.3億元美金。（圖／索尼影業提供）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-29 20:30:28

由瑞絲薇絲朋監製的懸疑電影《沼澤謀殺案》，全球票房突破1.3億元美金（約41億元台幣），知名電影網站爛番茄給予96%高分，電影熱賣也帶動原著小說《沼澤女孩》買氣，影片上映後重回亞馬遜排行榜第一名，霸榜紀錄推向驚人的181週，流行天后泰勒絲為電影創作的主題曲《卡羅萊納》，也深深打動了導演。

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▲《沼澤謀殺案》在知名電影網站爛番茄有96%高分。（圖／索尼影業提供）
▲《沼澤謀殺案》在知名電影網站爛番茄有96%高分。（圖／索尼影業提供）
《沼澤謀殺案》網羅曾以《少年Pi的奇幻漂流》獲得奧斯卡最佳原創電影音樂獎的麥可唐納擔任編曲，流行天后泰勒絲則為電影撰寫、演唱主題曲《卡羅萊納》，這是唯一一首在電影製作前就寫好的歌。泰勒絲非常喜歡原作小說，主動爭取參與音樂製作，為這個迷人故事寫出一首空靈又令人難忘的樂曲。導演奧莉維亞紐曼表示：「我第一次聽到時就哭了，它完美地襯托出這個故事，真的好美，泰勒絲低沉的嗓音讓這首歌獨一無二！」

▲《沼澤謀殺案》描述鄉鎮裡的愛情懸疑片。（圖／索尼影業提供）
▲《沼澤謀殺案》描述鄉鎮裡的愛情懸疑片。（圖／索尼影業提供）
英國演員黛西埃德加瓊斯在電影中飾演在沼澤中自力更生的女主角「奇雅」，多年來過著與世隔絕的生活，因為一樁謀殺案不再平靜，被社會孤立的奇雅更成為全鎮的眾矢之的。撲朔迷離的案情揭露出她過往與青梅竹馬「泰特」和富二代「柴斯」的三角戀情，奇雅必須證明自己的清白，更需要與時間賽跑，找出真正的殺人兇手。

監製瑞絲薇絲朋多次稱讚黛西埃德加瓊斯：「她擁有多年來難得一見的演技天賦，能輕鬆化身各種不同的角色，電影中可以同時看見她脆弱與堅強的面向。我通常對美國南方腔調的詮釋很嚴格，但是黛西的表現實在是太漂亮了，完整重現語言的精髓和年代感。」

▲英國演員黛西埃德加瓊斯在電影中飾演在沼澤中自力更生的女主角奇雅。（圖／索尼影業提供）
▲英國演員黛西埃德加瓊斯在電影裡飾演在沼澤中自力更生的女主角奇雅。（圖／索尼影業提供）
▲奇雅必須證明自己的清白，更必須找出真正的殺人兇手。（圖／索尼影業提供）
▲奇雅必須證明自己的清白，更必須找出真正的殺人兇手。（圖／索尼影業提供）
對於電影中語調的訓練，黛西埃德加瓊斯表示：「展現聲音在不同年紀的些微差異是很重要的，奇雅從15歲到20歲再到23歲，我需要去揣摩出這之間的聲音變化。另外我認為奇雅這角色的聲線有一種特殊的柔軟感，其實與我平常的嗓音是不同的，這也是表演很有趣的一環。」《沼澤謀殺案》將於9月30至10月2日在台搶先口碑場上映，10月7日正式上映。

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