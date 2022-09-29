《沼澤謀殺案》賣破41億！泰勒絲譜寫主題曲藏洋蔥

由瑞絲薇絲朋監製的懸疑電影《沼澤謀殺案》，全球票房突破1.3億元美金（約41億元台幣），知名電影網站爛番茄給予96%高分，電影熱賣也帶動原著小說《沼澤女孩》買氣，影片上映後重回亞馬遜排行榜第一名，霸榜紀錄推向驚人的181週，流行天后泰勒絲為電影創作的主題曲《卡羅萊納》，也深深打動了導演。
《沼澤謀殺案》網羅曾以《少年Pi的奇幻漂流》獲得奧斯卡最佳原創電影音樂獎的麥可唐納擔任編曲，流行天后泰勒絲則為電影撰寫、演唱主題曲《卡羅萊納》，這是唯一一首在電影製作前就寫好的歌。泰勒絲非常喜歡原作小說，主動爭取參與音樂製作，為這個迷人故事寫出一首空靈又令人難忘的樂曲。導演奧莉維亞紐曼表示：「我第一次聽到時就哭了，它完美地襯托出這個故事，真的好美，泰勒絲低沉的嗓音讓這首歌獨一無二！」
英國演員黛西埃德加瓊斯在電影中飾演在沼澤中自力更生的女主角「奇雅」，多年來過著與世隔絕的生活，因為一樁謀殺案不再平靜，被社會孤立的奇雅更成為全鎮的眾矢之的。撲朔迷離的案情揭露出她過往與青梅竹馬「泰特」和富二代「柴斯」的三角戀情，奇雅必須證明自己的清白，更需要與時間賽跑，找出真正的殺人兇手。
監製瑞絲薇絲朋多次稱讚黛西埃德加瓊斯：「她擁有多年來難得一見的演技天賦，能輕鬆化身各種不同的角色，電影中可以同時看見她脆弱與堅強的面向。我通常對美國南方腔調的詮釋很嚴格，但是黛西的表現實在是太漂亮了，完整重現語言的精髓和年代感。」
對於電影中語調的訓練，黛西埃德加瓊斯表示：「展現聲音在不同年紀的些微差異是很重要的，奇雅從15歲到20歲再到23歲，我需要去揣摩出這之間的聲音變化。另外我認為奇雅這角色的聲線有一種特殊的柔軟感，其實與我平常的嗓音是不同的，這也是表演很有趣的一環。」《沼澤謀殺案》將於9月30至10月2日在台搶先口碑場上映，10月7日正式上映。