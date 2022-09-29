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蔣萬安PO戴維斯合照　莊瑞雄揭內情、痛批蹭熱度

▲戴維斯新賽季會以本土球員身分出賽。（圖／新北國王提供）
▲戴維斯新賽季會以本土球員身分出賽。（圖／新北國王提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-29 20:30:55

「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）在P. LEAGUE+新賽季要以本土球員或洋將身分出賽，一度引發論戰，最終聯盟發出聲明強調，戴維斯仍是本土球員身分，才讓風波暫歇。國民黨台北市長參選人蔣萬安今（29）日於臉書PO出戴維斯合照，談及相關議題，對於球員規劃問題著墨甚深的民進黨參選人陳時中發言人、立委莊瑞雄隨即也表示，球員權益不能只有選舉到了才要捍衛，蔣萬安過去在立院對此議題毫不關心，只有選舉到時才來拍照蹭熱度，把歸化球員當作選舉工具，這相當不尊重。

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▲莊瑞雄長期隊歸化球員相關議題努力，也著手展開制度化的工程。（圖／翻攝自莊瑞雄臉書）
▲莊瑞雄長期隊歸化球員相關議題努力，也著手展開制度化的工程。（圖／翻攝自莊瑞雄臉書）
戴維斯（Quincy Davis）新賽季是否可以本土球員身分出賽，曾經引發論戰，最終聯盟發出聲明強調，戴維斯是本土球員，才讓風波暫歇。蔣萬安今日於臉書PO出與戴維斯的合照，並談及相關議題，也引發一歇關注。

不過，莊瑞雄晚間隨即對蔣萬安的PO文回應指出，球員權益不能只有選舉到了才要捍衛。在2013年時，台灣迎來了史上第一位經歸化申請程序而成為台灣隊球員的戴維斯，隨後他也為台灣在國際賽上接連創下佳績，甚至曾贏過勁敵中國隊及菲律賓隊。

莊瑞雄說，然而接下來台灣籃壇卻迎來了「歸化荒」，自己深知台灣球迷的期待，以及戴維斯的辛勞，一直努力協助籃壇尋覓新歸化球員，在去年歷經多次在內政委員會的質詢、以及和教育部長潘文宗多次溝通，期盼能夠讓當下最有歸化意願的阿提諾順利以「殊勳歸化」來申請通過，最終也在去年11月順利歸化。請問同樣身為立法委員，蔣萬安在立法院時為歸化球員做過了什麼努力？

莊瑞雄也說，自己希望建立歸化體系，因此著手展開了制度化的工程。自己曾在教育文化委員會提出質詢，要求體育署研擬提升歸化球員的待遇，以及在運動產業發展條例26-2通過後，由企業認養來減少國庫負擔的可能性；另外，也多次召開座談會，邀請國內籃壇媒體人、球團代表及籃協集思廣益，如何來為歸化制度找一條定錨。

再者，莊瑞雄表示，歸化申請所使用的法條為《國籍法》，在去年提出《國籍法》相關法案，期望顧及國安前提下，提升更多申請彈性給這些優秀的外籍運動員，甚至蔣萬安同黨的同事也有提出相關法律修正案，但提案人、連署人都看不到蔣萬安三個字，明明早能在立委職內捍衛歸化權益，但卻未曾見過蔣有任何的努力與行動。

莊瑞雄說，身為立法委員的蔣萬安一路走來不曾在任何過程中給予協助，只有選舉到時才來拍照蹭熱度，把歸化球員當作選舉工具，這才是真正的對於這些新台灣人們以及對於體育活動的不尊重。

莊瑞雄最後感嘆，蔣萬安身為立法委員如果連份內工作都沒有做好，如何讓台北市民相信可以帶領台北市？

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