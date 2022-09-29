蔣萬安PO戴維斯合照　莊瑞雄揭內情、痛批蹭熱度

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，莊瑞雄晚間隨即對蔣萬安的PO文回應指出，球員權益不能只有選舉到了才要捍衛。在2013年時，台灣迎來了史上第一位經歸化申請程序而成為台灣隊球員的戴維斯，隨後他也為台灣在國際賽上接連創下佳績，甚至曾贏過勁敵中國隊及菲律賓隊。
莊瑞雄說，然而接下來台灣籃壇卻迎來了「歸化荒」，自己深知台灣球迷的期待，以及戴維斯的辛勞，一直努力協助籃壇尋覓新歸化球員，在去年歷經多次在內政委員會的質詢、以及和教育部長潘文宗多次溝通，期盼能夠讓當下最有歸化意願的阿提諾順利以「殊勳歸化」來申請通過，最終也在去年11月順利歸化。請問同樣身為立法委員，蔣萬安在立法院時為歸化球員做過了什麼努力？
莊瑞雄也說，自己希望建立歸化體系，因此著手展開了制度化的工程。自己曾在教育文化委員會提出質詢，要求體育署研擬提升歸化球員的待遇，以及在運動產業發展條例26-2通過後，由企業認養來減少國庫負擔的可能性；另外，也多次召開座談會，邀請國內籃壇媒體人、球團代表及籃協集思廣益，如何來為歸化制度找一條定錨。
再者，莊瑞雄表示，歸化申請所使用的法條為《國籍法》，在去年提出《國籍法》相關法案，期望顧及國安前提下，提升更多申請彈性給這些優秀的外籍運動員，甚至蔣萬安同黨的同事也有提出相關法律修正案，但提案人、連署人都看不到蔣萬安三個字，明明早能在立委職內捍衛歸化權益，但卻未曾見過蔣有任何的努力與行動。
莊瑞雄說，身為立法委員的蔣萬安一路走來不曾在任何過程中給予協助，只有選舉到時才來拍照蹭熱度，把歸化球員當作選舉工具，這才是真正的對於這些新台灣人們以及對於體育活動的不尊重。
莊瑞雄最後感嘆，蔣萬安身為立法委員如果連份內工作都沒有做好，如何讓台北市民相信可以帶領台北市？