丹麥「最酷」首位女王！自己買菜又愛唱歌　民調超過80%

我是廣告 請繼續往下閱讀
該倡議獲得了絕大多數丹麥人的支持，因此作為廣獲民眾愛戴國王唯一的長女，瑪格麗特公主在13歲時成為了王位第1順位繼承人，而在公投通過修改繼承法條後，瑪格麗特二世也成為自女王瑪格麗特一世於1412年逝世以來，相隔560年後的「史上第二位」丹麥女王。
雖說王室成員從小就得接受良好教育，但和曾經在二戰期間服役、親自修車的表姊不同，身為英國女王遠房表妹的丹麥女王瑪格麗特二世更為人知曉的是學霸女王和語言天才的身分，她曾在少女時代遠赴英國寄宿學校生活，畢業後回到了哥本哈根大學主修哲學，期間曾赴英國劍橋修習考古學與國際法，並於巴黎索邦大學及倫敦政經學院進修，被認為是最聰明的歐洲近代君主之一。
儘管31歲就登上女王之位，熱愛藝術的丹麥女王瑪格麗特二世卻沒有因為王家重擔而放棄自己的愛好，而是一名真正的「斜槓女王」，同時擁有著藝術家身分，曾多次在歐洲各地舉辦畫展，擅長繪畫、刺繡的她閒暇之餘還會為自己設計服裝。不僅如此，女王本人也參與多部丹麥舞台劇、芭蕾舞劇、安徒生童話電影的服裝、布景設計、更親自為丹麥版的《魔戒》繪圖；2018年，女王還與雕塑家合作為自己設計出一個「水晶棺材」作為展覽展出，並稱希望自己離開時有如童話公主一樣的漂亮；而她本人也精通了五國語言，除了母語丹麥語之外，女王也精通瑞典語、英語、法語、德語，甚至還有涉略丹麥法羅群島居民主要使用的「法羅語」。
除了多才多藝又擁抱藝術外，丹麥女王之所以能廣受人民的愛戴，主因仍得歸功於女王平易近人的親民作風。根據統計，丹麥人對君主制和女王的支持度一直保持在82%左右，其中有數據顯示，由於丹麥王室向來低調樸素，就連女王本人生日都不會特別慶祝，女王本人更只簡單站在陽台接受民眾道賀，支出僅是英國王室的四分之一，因此其節儉純權的風格受到國民的愛戴。
丹麥女王更是「王室現代化」的以身作則代表，除了出席重要場合時色彩鮮豔的服裝親手挑選或縫製令人津津樂道外，平常為人熟知的是穿著超素的寬鬆Tshirt，提著菜籃上街買菜，對哥本哈根市民來說在買菜途中遇見女王根本是稀鬆平常，一點「女王架子」也沒有，近期更是主動宣布將剝除王孫的「王子公主」頭銜，希望能免除它們對王室負責的義務與責任。
有趣的是，女王平易近人的作風也偶而在王室活動中能略見一斑，某次慣例的王室陽台講話上，女王對著民眾揮手時竟靈機一閃邀請王孫們陪她「唱歌劇」，逗趣幽默又渾然天成的歡騰模樣深刻植入丹麥民眾的心中，還有丹麥人民曾經表示「就算瑪格麗特二世不是她們的女王了，那麼她也會立刻當選丹麥首相」，由此可見這位「丹麥人的奶奶」是真正備受民眾愛戴的現代君主。