「青設夜泊」為台灣設計展揭幕　陳其邁向青年設計師致敬

高雄市政府青年局今（ 29 ）於設計中島「棧五庫」舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜。為睽違十年再度回到高雄、全國最具規模的「台灣設計展」拉開序幕，市長陳其邁也特別出席今晚的盛會除參訪最青春的各項作品，也向百位青年設計師致敬，高雄也會在業師課程、創業補助上，持續協助年輕設計師。

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▲市長陳其邁參觀設計展作品，並與現場設計師在伸展台合照，展現「青設夜泊」青年設計創意與活力。（圖／高市府青年局提供）

高市青年局今晚在台灣設計展設計中島上的棧五庫，舉辦「青設夜泊」青年設計師枝夜，除了為即將開場的台灣設計展暖身，也邀請參與這屆設計展青年展區的百餘位青年設計師、高市青創團隊、商會代表共同出席，跨域交流並激盪屬於新世代的文化主流。

▲市長陳其邁參觀設計展作品，並與現場設計師交流創作理念。（圖／高市府青年局提供）

陳其邁表示，中島過去是貨物輸出港，貨櫃吞吐量約占全國港口加總的四分之三。如今過去的經濟中島轉換成設計中島，此次也邀集台灣非常多年輕、有設計力的設計師，將設計融入生活與城市建設。相信在設計展中，青年設計師的想像與創造力會被大家看見，也能使高雄成為獨特且充滿設計力、越來越有魅力的城市。高雄也會在業師課程、創業補助上，持續協助年輕設計師。

台灣設計展總策展人、副市長史哲表示，高雄築港工程之後，逐漸形成貿易往來頻繁的商港，一座中島主導了港灣的物流與經濟。這次「台灣設計設計台灣」不僅以昔日的經濟中島 -- 蓬萊商港區，作為台灣設計展的主展場，設計海濤席捲登岸，此次將翻轉成「設計中島」。更將結合台灣設計展中產業升級、循環設計、海上展場、青年設計、元宇宙、 Digi Wave 等主題，成為設計中島必看的十大展區。