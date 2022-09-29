「青設夜泊」為台灣設計展揭幕　陳其邁向青年設計師致敬

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陳其邁表示，中島過去是貨物輸出港，貨櫃吞吐量約占全國港口加總的四分之三。如今過去的經濟中島轉換成設計中島，此次也邀集台灣非常多年輕、有設計力的設計師，將設計融入生活與城市建設。相信在設計展中，青年設計師的想像與創造力會被大家看見，也能使高雄成為獨特且充滿設計力、越來越有魅力的城市。高雄也會在業師課程、創業補助上，持續協助年輕設計師。
台灣設計展總策展人、副市長史哲表示，高雄築港工程之後，逐漸形成貿易往來頻繁的商港，一座中島主導了港灣的物流與經濟。這次「台灣設計設計台灣」不僅以昔日的經濟中島--蓬萊商港區，作為台灣設計展的主展場，設計海濤席捲登岸，此次將翻轉成「設計中島」。更將結合台灣設計展中產業升級、循環設計、海上展場、青年設計、元宇宙、Digi Wave等主題，成為設計中島必看的十大展區。
青年局局長張以理進一步表示，青年局首次參與重點設計展區規劃，棧五庫「不朽青春」邀請民眾走上青春伸展台探索南方時尚、青春限動濾鏡解放青年設計魂、高中職超青春快閃，展現出無所畏懼的青春態度。青春雙展場同時呈現的還有棧六庫「青春限動」匯聚跨領域35組創意代表，以及設計共和集結台日韓10位工業設計師，各自創造不同願景想像，歡迎市民朋友一睹新銳設計師的設計創意與魅力。