女性隱形殺手！預防子宮頸癌　醫：做「2件事」超有效

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子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒（HPV）所導致的，感染之後大部分的人會自動痊癒，少部分的人會有持續性感染的現象，長期間刺激細胞，再加上其他引發癌症的因子，就容易轉變為子宮頸癌。想要預防其實只需要做兩件事，台灣癌症基金會執行長賴基銘指出：「提高HPV疫苗接種涵蓋率，增加子宮頸抹片檢查篩檢率，就能有效預防。」
台灣在COVID-19疫情期間，不僅子宮頸抹片篩檢人數一年降低13萬人，部分縣市抹片篩檢人數甚至下滑近兩成（18.4%）；國中女生公費HPV疫苗接種率也往下掉。台灣婦癌醫學會理事長張志隆表示，雖然短期內未必會馬上看到施打率下滑造成的危害，但確實有研究推算可能影響未來包括子宮頸癌、子宮頸癌前病變的發生。
為預防我國女性罹患子宮頸癌，國健署自107年即推動國中女生公費接種HPV疫苗，往年以2價疫苗為主，但今年9月起改為9價HPV疫苗，提供更多型別的預防。張志隆提醒，有漏打HPV疫苗者，如果已經在15歲前打過第一劑，只要間隔超過五個月，可依醫囑施打第二劑。若是沒來得及在滿15歲前打第一劑，接下來就必須依醫囑施打三劑，按照建議施打時間完成接種，同樣具有保護力。
台灣疫苗推動協會理事長黃玉成分享日本施打HPV疫苗的狀況，日本原於2010年推動青少女公費施打HPV疫苗，但2013年6月起暫停，疫苗覆蓋率由91％下降到28％，且這群女性到了20歲篩檢時，發現HPV 16/18感染率從0.3％大幅提升到2.1％，在審視相關安全性後，日本今年恢復對於施打HPV疫苗的建議。
HPV跟新冠病毒大不同！黃玉成指出，即使感染過HPV也不一定能產生抗體，跟施打疫苗所產生的抗體相差甚多。HPV疫苗全世界自2006年起開打至今超過上億劑，在有性行為前接種HPV疫苗效益是最高的，但45歲前的女性也都可以施打。