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女性隱形殺手！預防子宮頸癌　醫：做「2件事」超有效

▲醫師指出「抹片檢查」與「疫苗接種」都是預防子宮頸癌重要且有效的方法。示意圖。（圖／NOWnews資料照）
▲醫師指出「抹片檢查」與「疫苗接種」都是預防子宮頸癌重要且有效的方法。示意圖。（圖／NOWnews資料照）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-30 09:51:05

全球進入了後疫情時代，但疫情卻意外導致子宮頸癌發生率提高！醫師指出「抹片檢查」與「疫苗接種」都是預防子宮頸癌重要且有效的方法。但根據資料顯示，台灣在疫情期間，子宮頸抹片篩檢人數一年降低13萬人，同時，國中女生公費接種HPV疫苗，109年接種率也較前一年低，有研究推算，長久施打率下滑，未來癌前病變恐大增。有鑒於此，國健署為提高疫苗保護力，日前宣布自9月起，國中女生公費HPV疫苗從原本的2價轉換為9價。

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根據民國108年癌症登記資料，子宮頸癌排名我國女性十大癌症發生率第九名，一年新增1393人罹患子宮頸癌症，110年有608人死於子宮頸癌，等於是每天有1.6人死於子宮頸癌，可說是婦女健康的隱形殺手！

子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒（HPV）所導致的，感染之後大部分的人會自動痊癒，少部分的人會有持續性感染的現象，長期間刺激細胞，再加上其他引發癌症的因子，就容易轉變為子宮頸癌。想要預防其實只需要做兩件事，台灣癌症基金會執行長賴基銘指出：「提高HPV疫苗接種涵蓋率，增加子宮頸抹片檢查篩檢率，就能有效預防。」

台灣在COVID-19疫情期間，不僅子宮頸抹片篩檢人數一年降低13萬人，部分縣市抹片篩檢人數甚至下滑近兩成（18.4%）；國中女生公費HPV疫苗接種率也往下掉。台灣婦癌醫學會理事長張志隆表示，雖然短期內未必會馬上看到施打率下滑造成的危害，但確實有研究推算可能影響未來包括子宮頸癌、子宮頸癌前病變的發生。

為預防我國女性罹患子宮頸癌，國健署自107年即推動國中女生公費接種HPV疫苗，往年以2價疫苗為主，但今年9月起改為9價HPV疫苗，提供更多型別的預防。張志隆提醒，有漏打HPV疫苗者，如果已經在15歲前打過第一劑，只要間隔超過五個月，可依醫囑施打第二劑。若是沒來得及在滿15歲前打第一劑，接下來就必須依醫囑施打三劑，按照建議施打時間完成接種，同樣具有保護力。

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成分享日本施打HPV疫苗的狀況，日本原於2010年推動青少女公費施打HPV疫苗，但2013年6月起暫停，疫苗覆蓋率由91％下降到28％，且這群女性到了20歲篩檢時，發現HPV 16/18感染率從0.3％大幅提升到2.1％，在審視相關安全性後，日本今年恢復對於施打HPV疫苗的建議。

HPV跟新冠病毒大不同！黃玉成指出，即使感染過HPV也不一定能產生抗體，跟施打疫苗所產生的抗體相差甚多。HPV疫苗全世界自2006年起開打至今超過上億劑，在有性行為前接種HPV疫苗效益是最高的，但45歲前的女性也都可以施打。

▲台灣癌症基金會、婦癌醫學會和疫苗推動協會共同呼籲，透過施打HPV疫苗、子宮抹片檢查來防治子宮頸癌。(圖／官方提供)
▲台灣癌症基金會、婦癌醫學會和疫苗推動協會共同呼籲，透過施打HPV疫苗、子宮抹片檢查來防治子宮頸癌。(圖／官方提供)

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