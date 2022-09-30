國際咖啡日10家整理包！大美式28元「無限期」：10杯買爆

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📍9/30至10/2限時3天，到門市買大杯經典美式2杯55元，平均28元、約6.1折，可使用會員APP寄杯跨店取，每人限購5組，無兌換期限。換句話說，一個人最多可以買10杯，且APP寄杯無限期可慢慢喝。
📍10/1一日限定，APP隨買跨店取使用全盈+PAY手機支付，中杯經典拿鐵（45元）買3送3。
📍9/30至10/2限時3天，到門市買UCC職人冰咖啡（99元）、UCC無糖咖啡（30元）、UCC濾掛咖啡4入（79元）、UCC三合一拿鐵（99元），均享買一送一。
🟡7-11
📍即日起至10月4日，CITY PRIMA精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）任選第二杯10元。
📍即日起至10月2日，到門市買特大杯美式（60元）、大杯冰燕麥拿鐵（75元）、脆酷摩卡咖啡（65元），同品項、同價位第二杯10元。
📍即日起至10月2日，OPEN POINT行動隨時取每日限量大杯濃萃美式（50元）買7送7、大杯濃萃拿鐵（60元）買5送2。精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）同品項買7送7。
📍門市推出西雅圖沖泡咖啡任選買1送1，買任2盒加抽OGAWA按摩椅。
🟡OKmart
即日起至10月1日，全台門市買大杯莊園級美式／拿鐵，或是大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送2。活動期間同步推出雲端商城優惠，OK APP祭出大杯莊園級美式／拿鐵同品項10杯5折，等於是半價的買5送5。
🟡萊爾富
10月1日當天在Hi-Life VIP APP的整買零取，買大杯特濃美式（55元）5杯169元，平均單杯34元、約是6.1折，不限購買數量，可冰熱任選兌換，兌換期限至112年1月1日。
🟡全聯
📍即日起至10/13，門市多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡享買1送1。
📍每天上午12點前在門市單筆消費滿100元，熱美式原價25元，可用15元加購，若自備環保杯享8元折扣，等於1杯熱美式7元。
📍即日起至10/5，全聯線上購推出美式、拿鐵分批取買8送2，可享自帶杯領咖啡折8元，再加碼送熱美式2杯，等同現賺50元價值，分批取貨沒有領取效期。
🟡家樂福
即日起至10/1，美式不限冰熱買一送一，有機會拿到「廢柴版咖啡杯」。活動期間買inLove Cafe全品項，可在App參加集點免費送活動，集10杯再送1杯。
🟡愛買
即日起至10/4，指定罐裝咖啡、咖啡沖泡商品、環保杯加1元多1件。
🟡麥當勞
9月30日當天推出1日限定，在麥當勞APP的隨買店取或是LINE禮物，買中杯經典美式或經典那堤，享同品項買一送一，平均一杯最低24元起，雙平台各限量1萬組，售完為止。
🟡伯朗咖啡
10/1至10/8加入伯朗咖啡LINE好友、追蹤粉專、IG截圖或下載限動優惠券，到活動門市出示咖啡日優惠券享買一送一（手沖咖啡、STEAMPUNK、瓶裝飲品除外），城堡一、城堡二、礁溪、員山等門市不適用活動。
🟡星巴克
10月1日至10月5日連續五天，消費者可在星巴克自營的社群限時動態、LINE官方帳號、社群貼文找到Bearista小熊並截圖，10月3日至10月5日11:00至20:00憑截圖可享全品項大杯買一送一。