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國際咖啡日10家整理包！大美式28元「無限期」：10杯買爆

▲迎接10月1日國際咖啡日，全家今（30）日搶先開喝大杯美式2杯55元，平均單杯28元，每人最多可買10杯，且能「無限期APP寄杯」。（圖／業者提供）
▲迎接10月1日國際咖啡日，全家今（30）日搶先開喝大杯美式2杯55元，平均單杯28元，每人最多可買10杯，且能「無限期APP寄杯」。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-30 00:35:092022-09-30 00:42:40

10月1日國際咖啡日即將到來，超商、超市、咖啡業者火力全開，搶攻本土市場800億黑金商機。全家今（30）日起搶先開喝大杯美式2杯55元，平均單杯28元、約6.1折，每人最多可買10杯，且可存入會員APP「無限期寄杯」；7-11則有多款咖啡買7送7、「5大品項」第二杯10元；星巴克舉辦尋找小熊活動，連續三天全天、全品項爽喝買一送一，《NOWnews》整理10家咖啡懶人包，一網打盡各通路咖啡優惠。

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🟡全家
📍9/30至10/2限時3天，到門市買大杯經典美式2杯55元，平均28元、約6.1折，可使用會員APP寄杯跨店取，每人限購5組，無兌換期限。換句話說，一個人最多可以買10杯，且APP寄杯無限期可慢慢喝。
📍10/1一日限定，APP隨買跨店取使用全盈+PAY手機支付，中杯經典拿鐵（45元）買3送3。
📍9/30至10/2限時3天，到門市買UCC職人冰咖啡（99元）、UCC無糖咖啡（30元）、UCC濾掛咖啡4入（79元）、UCC三合一拿鐵（99元），均享買一送一。

▲全家即日起至10月2日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
▲響應國際咖啡日，全家至10月2日前的會員限定優惠有多款咖啡商品買一送一。（圖／業者提供）
🟡7-11
📍即日起至10月4日，CITY PRIMA精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）任選第二杯10元。
📍即日起至10月2日，到門市買特大杯美式（60元）、大杯冰燕麥拿鐵（75元）、脆酷摩卡咖啡（65元），同品項、同價位第二杯10元。
📍即日起至10月2日，OPEN POINT行動隨時取每日限量大杯濃萃美式（50元）買7送7、大杯濃萃拿鐵（60元）買5送2。精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）同品項買7送7。
📍門市推出西雅圖沖泡咖啡任選買1送1，買任2盒加抽OGAWA按摩椅。

▲7-11「5大飲品」第二杯10元，可使用自備杯5元優惠，不提供線上寄杯。（圖／業者提供）
▲7-11「5大飲品」第二杯10元，可使用自備杯5元優惠，不提供線上寄杯。（圖／業者提供）
🟡OKmart
即日起至10月1日，全台門市買大杯莊園級美式／拿鐵，或是大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送2。活動期間同步推出雲端商城優惠，OK APP祭出大杯莊園級美式／拿鐵同品項10杯5折，等於是半價的買5送5。

🟡萊爾富
10月1日當天在Hi-Life VIP APP的整買零取，買大杯特濃美式（55元）5杯169元，平均單杯34元、約是6.1折，不限購買數量，可冰熱任選兌換，兌換期限至112年1月1日。
 
🟡全聯
📍即日起至10/13，門市多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡享買1送1。
📍每天上午12點前在門市單筆消費滿100元，熱美式原價25元，可用15元加購，若自備環保杯享8元折扣，等於1杯熱美式7元。
📍即日起至10/5，全聯線上購推出美式、拿鐵分批取買8送2，可享自帶杯領咖啡折8元，再加碼送熱美式2杯，等同現賺50元價值，分批取貨沒有領取效期。

▲全聯自9月16日起提高環保杯折扣，自帶杯子買咖啡「每天折8元」，回饋額度海放所有超市超商通路。（圖／業者提供）
▲全聯自帶杯子折8元，是超商超市中回饋最高，再搭配「朝市喝咖啡」活動，一杯熱美式7元。（圖／業者提供）
🟡家樂福
即日起至10/1，美式不限冰熱買一送一，有機會拿到「廢柴版咖啡杯」。活動期間買inLove Cafe全品項，可在App參加集點免費送活動，集10杯再送1杯。

🟡愛買
即日起至10/4，指定罐裝咖啡、咖啡沖泡商品、環保杯加1元多1件。

▲針對國際咖啡日，愛買量販祭出多款指定咖啡商品加1元多1件。（圖／業者提供）
▲針對國際咖啡日，愛買量販祭出多款指定咖啡商品加1元多1件。（圖／業者提供）
🟡麥當勞
9月30日當天推出1日限定，在麥當勞APP的隨買店取或是LINE禮物，買中杯經典美式或經典那堤，享同品項買一送一，平均一杯最低24元起，雙平台各限量1萬組，售完為止。

🟡伯朗咖啡
10/1至10/8加入伯朗咖啡LINE好友、追蹤粉專、IG截圖或下載限動優惠券，到活動門市出示咖啡日優惠券享買一送一（手沖咖啡、STEAMPUNK、瓶裝飲品除外），城堡一、城堡二、礁溪、員山等門市不適用活動。

🟡星巴克
10月1日至10月5日連續五天，消費者可在星巴克自營的社群限時動態、LINE官方帳號、社群貼文找到Bearista小熊並截圖，10月3日至10月5日11:00至20:00憑截圖可享全品項大杯買一送一。

▲星巴克舉辦「社群尋找小熊」活動，10月1日起連續五天，在社群、LINE官帳找到小熊並截圖，10月3日至5日可享買一送一。（圖／業者提供）
▲星巴克舉辦「社群尋找小熊」活動，10月1日起連續五天，在社群、LINE官帳找到小熊並截圖，10月3日至5日可享買一送一。（圖／業者提供）

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