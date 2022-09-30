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蒲亭簽令承認2處在烏佔領區獨立！外媒：重演吞併前兆

▲俄國總統蒲亭已在29日深夜先簽署法令，承認烏克蘭2個俄控地區，赫爾松及扎波羅熱獨立。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄國總統蒲亭已在29日深夜先簽署法令，承認烏克蘭2個俄控地區，赫爾松及扎波羅熱獨立。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-30 06:55:16

俄羅斯將於當地時間30日下午，在克里姆林宮舉行新領土入俄條約簽署儀式，正式宣布烏克蘭4個俄控地區，即頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）併入俄羅斯，而俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）也已在29日深夜先簽署法令，承認赫爾松及扎波羅熱獨立。

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綜合外媒報導，俄羅斯計劃要吞併更多在烏克蘭佔領的領土，並在前述4個地區舉行所謂的入俄公投，被視為是對戰爭的重大升級，並被批評是違法、無效之投票；此舉預計將進一步導致俄國在國際社會被孤立、遭受更多制裁，而烏克蘭則將獲得更多軍事、政治和經濟上的支持。

包含聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在內，不少國家或國際組織，都譴責俄國用手法吞併烏克蘭領土，只會使危險情勢升級，也為現代世界所不容。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）週四表示，頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱，將於克里姆林宮舉行的儀式上，正式被併入俄羅斯，預計蒲亭將發表重要談話，屆時這些佔領區的親俄分子也將出席條約簽署儀式。

分析指出，蒲亭先行承認赫爾松及扎波羅熱獨立，這是它們被俄羅斯吞併的前兆，在2月24日發動此次對烏戰爭的前幾天，蒲亭就是用此手法，簽令承認烏克蘭東部「頓內茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家，如此俄羅斯就能宣稱是將獨立實體兼併入俄，而不是俄國吞併烏克蘭的領土。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與安全和軍事官員舉行緊急會議，聲稱所謂的入俄公投毫無價值，也不會改變任何現實，誓言維護烏克蘭領土的完整。

與此同時，俄羅斯的部分軍事動員，以及被指控暗中破壞波羅的海海底兩2條北溪天然氣管線，都導致情勢加劇。蒲亭29日與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面時，反指有心人士對北溪天然氣管道「前所未有的破壞」是「國際恐怖主義行為」。

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