蒲亭簽令承認2處在烏佔領區獨立！外媒：重演吞併前兆

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包含聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在內，不少國家或國際組織，都譴責俄國用手法吞併烏克蘭領土，只會使危險情勢升級，也為現代世界所不容。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）週四表示，頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱，將於克里姆林宮舉行的儀式上，正式被併入俄羅斯，預計蒲亭將發表重要談話，屆時這些佔領區的親俄分子也將出席條約簽署儀式。
分析指出，蒲亭先行承認赫爾松及扎波羅熱獨立，這是它們被俄羅斯吞併的前兆，在2月24日發動此次對烏戰爭的前幾天，蒲亭就是用此手法，簽令承認烏克蘭東部「頓內茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家，如此俄羅斯就能宣稱是將獨立實體兼併入俄，而不是俄國吞併烏克蘭的領土。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與安全和軍事官員舉行緊急會議，聲稱所謂的入俄公投毫無價值，也不會改變任何現實，誓言維護烏克蘭領土的完整。
與此同時，俄羅斯的部分軍事動員，以及被指控暗中破壞波羅的海海底兩2條北溪天然氣管線，都導致情勢加劇。蒲亭29日與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面時，反指有心人士對北溪天然氣管道「前所未有的破壞」是「國際恐怖主義行為」。