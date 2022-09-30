被控偷耳機！富家子喊冤陳屍百貨公司 法院判決理由曝
台中市一名張姓男大生（21歲），去年5/18凌晨被指控於南投縣一間超商內，偷走一副299元的耳機，雖張男堅持冤枉，但法院仍不採信，本月14日依竊盜罪判處他4個月徒刑，可易科罰金12萬元，得知消息的張男相當難過，遂於昨天（29日）下午到台中某家百貨公司內輕生。
據了解，張男家境優裕，去年5月到南投草屯遊玩時，在超商內順手拿走一條299元的耳機，南投地方法院審理期間，張男始終堅稱當時在家睡覺，絕不是自己去行竊，但超商店長卻指出，張男曾在同年8月到超商要求他撤銷報案，向警方改口是店內遺失耳機，並非遭到竊盜。
對此，法官認為，若張男沒有行竊，又何必私下聯絡店家，表明願意賠償、要求向警方改口，另外，張男雖堅稱案發時不在場，但卻始終無法提出證明，因此依竊盜罪判刑4個月，可易科罰金。
張男收到判決書後，情緒十分低落，不斷向母親強調自己沒有犯罪，是被法官誤判，沒多久後，便表示自己心情不好，要出門散心，豈料最終竟被發現在百貨公司的廁所內輕生。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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