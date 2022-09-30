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蒲亭升級俄烏戰爭態勢　外媒點出北京「三難」困境

▲雖然中國一直拒絕正面譴責俄羅斯侵略烏克蘭的行為，但有外媒點出北京面臨的多重困境。圖為俄國總統蒲亭與中國國家主席習近平。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然中國一直拒絕正面譴責俄羅斯侵略烏克蘭的行為，但有外媒點出北京面臨的多重困境。圖為俄國總統蒲亭與中國國家主席習近平。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-30 08:17:07

近日俄羅斯在烏克蘭4個佔領區進行了所謂的入俄公投，並聲稱公投結果顯示，絕大部分居民都同意加入俄羅斯聯邦，被視為克里姆林宮故技重施，欲吞併更多原本屬於烏克蘭的領土。雖然中國一直拒絕正面譴責俄羅斯的行為，但有外媒點出北京面臨的多重困境，即試圖在西方、俄羅斯以及自身利益之間保持平衡。

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根據《美國之音》報導，自從習近平與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）9月中旬在上合組織峰會見面，蒲亭表示，莫斯科理解中國對烏克蘭戰爭的「疑問和擔憂」後，就有分析人士指出，北京和莫斯科在烏克蘭戰爭上有了分歧，蒲亭承認北京也許並不完全贊成俄羅斯入侵烏克蘭，儘管他表達的方式較為隱晦。

報導引述歐亞集團資深分析員韋恩看法，認為中國試圖在俄羅斯、西方以及自身利益3方之間維持平衡，既不希望放棄俄羅斯，但也明白如果沒有任何表態，將會進一步危及自己與西方的關係。

韋恩並援引美國國家安全委員會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）的觀點，指中國目前在俄羅斯政策上面臨「三難」：第1，至少在名義上保持對主權和領土完整的承諾（這一點也適用於烏克蘭）；第2，不想放棄俄羅斯；第3，穩定與西方的關係。然而，要同時實現這3個目標相當困難，而且戰爭持續越久，中國就會越難以維持這種平衡，只能企圖矇混過關，一邊希望戰爭早點結束。儘管如此，中國仍會努力維持與俄羅斯的夥伴關係，至少短期內不會放棄，因為這使中國能夠反擊以美國為首的自由秩序，甚至放大了中國的力量。

《自由亞洲電台》分析也指出，中國在烏克蘭危機上，模棱兩可的曖昧態度，其實反映出中國在對俄問題上的兩難。一方面在於中國和俄羅斯目前走得比較近，直接譴責不好看，但另一方面又牽涉到台灣問題，中國要是認同俄羅斯損及烏克蘭領土、主權的行為，恐怕也會給其他地方的分離主義分子提供錯誤的信號。

報導引述《中國戰略分析》雜誌社社長李偉東分析，認為即使中國不出面譴責俄羅斯主導的虛偽公投，後續應該也不會明確承認入俄公投的合法性：「因為中國宣稱的國際原則就是平等、尊重主權、領土完整、不干涉內政等等，你不能和這些原則相衝突。」

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