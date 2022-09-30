蒲亭升級俄烏戰爭態勢　外媒點出北京「三難」困境

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報導引述歐亞集團資深分析員韋恩看法，認為中國試圖在俄羅斯、西方以及自身利益3方之間維持平衡，既不希望放棄俄羅斯，但也明白如果沒有任何表態，將會進一步危及自己與西方的關係。
韋恩並援引美國國家安全委員會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）的觀點，指中國目前在俄羅斯政策上面臨「三難」：第1，至少在名義上保持對主權和領土完整的承諾（這一點也適用於烏克蘭）；第2，不想放棄俄羅斯；第3，穩定與西方的關係。然而，要同時實現這3個目標相當困難，而且戰爭持續越久，中國就會越難以維持這種平衡，只能企圖矇混過關，一邊希望戰爭早點結束。儘管如此，中國仍會努力維持與俄羅斯的夥伴關係，至少短期內不會放棄，因為這使中國能夠反擊以美國為首的自由秩序，甚至放大了中國的力量。
《自由亞洲電台》分析也指出，中國在烏克蘭危機上，模棱兩可的曖昧態度，其實反映出中國在對俄問題上的兩難。一方面在於中國和俄羅斯目前走得比較近，直接譴責不好看，但另一方面又牽涉到台灣問題，中國要是認同俄羅斯損及烏克蘭領土、主權的行為，恐怕也會給其他地方的分離主義分子提供錯誤的信號。
報導引述《中國戰略分析》雜誌社社長李偉東分析，認為即使中國不出面譴責俄羅斯主導的虛偽公投，後續應該也不會明確承認入俄公投的合法性：「因為中國宣稱的國際原則就是平等、尊重主權、領土完整、不干涉內政等等，你不能和這些原則相衝突。」