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電子股領跌！台股早盤跌約260點　觀光概念股逆勢走揚

▲台北股市今（30）日早盤一度跌約260點，下殺來到13274點，跌幅1.8%。權值股台積電早盤跌12元，來到423元，跌幅2.4%。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲台北股市今（30）日早盤一度跌約260點，下殺來到13274點，跌幅1.8%。權值股台積電早盤跌12元，來到423元，跌幅2.4%。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-09-30 09:21:222022-09-30 09:26:42

蘋果、特斯拉領跌，市場壟罩「鷹」霾，再度瀰漫不安氣氛，美股四大指數昨（29）日皆走跌，跌幅1到4%之間。日韓股市也跌1.2%以上，至於台北股市今（30）日早盤一度跌約260點，下殺來到13274點，跌幅1.8%。權值股台積電早盤跌12元，來到423元，跌幅2.4%，聯發科、鴻海等重要電子股也走跌。今日盤面焦點仍為解封觀光概念股，老爺知飆漲停，漢來美食、夏都、亞都、亞洲藏壽司漲幅都有4到8%之間。

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美股道瓊指數29日大跌458.13點，或1.54%，收29225.61點；那斯達克指數大跌314.13點，或2.84%，收10737.51點；標普500指數大跌78.57點，或2.11%，收3640.47點；費城半導體指數大跌79.9點，或3.29%，收2347.4點。

台北股市早盤一度跌約260點，下殺來到13274點，跌幅1.8%。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤跌12元，來到423元，跌幅2.4%。同樣為晶圓代工的聯電跌2.5%，來到35.6元。世界先進與力積電跌1.4%上下。其他重要電子股，如聯發科早盤跌0.6%、鴻海跌1%左右。其他，南亞科、華碩、宏碁、緯創、國巨、英業達、日月光、矽力跌1到2%，至於大立光、力旺則跌3.5%左右。

其他逆勢抗跌股有倫飛、唐鋒、凌網、廷鑫漲5到8%。而今日盤面焦點仍為觀光概念股，老爺知飆漲停，漢來美食、夏都、亞都、亞洲藏壽司漲幅都有4到8%之間，雄獅、五福、南仁湖漲逾3%，新天地、鳳凰、山富漲2%以上。而星宇航空今日登興櫃，早盤逆勢開高，以16.8元開出，之後站上20元，最高來到25.2元，漲幅110%。


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