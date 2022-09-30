股匯兩樣情！新台幣早盤一度升值逾1角、見31.725元
在市場擔心經濟衰退及公債殖利率攀升之下，美股大跌，美元指數跌破112，亞洲貨幣走揚，加上適逢月底出口商有拋匯需求，新台幣兌美元今（30）日早盤持續升值，並升破31.8元，一度來到31.725元，升值了1.22角，但因台股走跌，新台幣升幅隨之收斂，目前在31.815元震盪整理。
由於投資人憂心利率上升將引發全球經濟衰退，市場持續「鷹」霾罩頂，歐美股市再跌，美股大指數皆走跌，跌幅1到4%之間，台股今日早盤一度跌約260點，下殺來到13274點，跌幅1.8%，目前仍跌逾200點。
國際匯市部分，英國央行繼續買債，美元指數高點滑落後，目前持續回檔，亞洲主要貨幣兌美元走揚，其中韓元今日早盤走揚續升值，一度來到1433.95韓元兌1美元，日圓在144.67兌1美元盤整，人民幣中間價上調至7.0998兌1美元，離岸人民幣也回升至7.1字頭。
至於新台幣兌美元今日早盤也持續升值，以31.75元、升值9.7分開出，在亞幣走揚及月底出口商有拋匯需求下，新台幣一度回升至31.725元、勁揚1.22角，但因台股再跌逾200點，新台幣目前升幅收斂，拉回至31.815元震盪整理。