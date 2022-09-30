王毅指聯大2758決議支持一中　德議員駁斥

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布本多弗-麗希特指出，台灣不再是聯合國的成員已超過50年的時間，從1971年開始，中華人民共和國就引聯合國大會第2758號決議作為其「一中原則」的基礎，該原則宣稱：「世界上只有一個中國（此「中國」就是中華人民共和國），台灣是中華人民共和國的一部分」。
但她強調，台灣（Taiwan）是一個民主而獨立的國家，是遠東民主和自由的燈塔。1971年的決議只涉及中國在聯合國的代表權，並沒有賦予中國在聯合國代表台灣的權利，更未宣稱台灣是中華人民共和國的一部分。
她引述謝志偉的話指出，1949年內戰結束（因中共建國）後至今，台灣進入了民主化的歷程。只有台灣民選政府才有權代表2350萬的台灣人。而隨著《台灣政策》的推出，美國參議院的外交事務委員會如今也在辯論、研究一項獨立於
一中政策之外的台灣政策。
她直言，由於中國對台灣一再展現出侵略者的姿態，目前更重要的事，就是支持台灣捍衛自由、民主和自己決定自己命運的權利。台灣必須成為聯合國或如世衛等國際組織的一部分。因為只有通過參與和對話，我們才可能求得進步。民主國家及市場經濟國家正在聯手對外競爭。「我們必須仔細確認，誰是我們的朋友和盟友，是誰和我們分享共同的價值觀：台灣就是」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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