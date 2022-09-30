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秋季旅展今開跑！飛日韓省8千　飯店餐券、SPA券1.6折起

▲2022台北國際秋季旅展今（30）日起至10/3一連四天於台北世貿一館登場，飛日韓第二人最多省8千。(圖／記者葉政勳攝)
▲2022台北國際秋季旅展今（30）日起至10/3一連四天於台北世貿一館登場，飛日韓第二人最多省8千。(圖／記者葉政勳攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-30 10:02:43

2022台北國際秋季旅展今(30)~10/3一連四天於台北世貿一館登場，現場推出元旦春節早鳥優惠、海外旅遊預購方案、五星熱銷住宿券、餐券、SPA泡湯券等，最低1.6折起。展覽期間每天於世貿一館信義路大廳排隊的前150名可獲得紅包，有機會將晶華酒店栢麗廳午晚餐券帶回家，預約免費入場，現場報到就可抽旅遊基金總值高達10萬元，消費滿額再抽福華彩虹座自助餐券、杉林溪主題會館住宿券等大獎。

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國外旅遊

  • 雄獅集團旅天下旅行社推出巴拉望自由行限時促銷最低只要17,999元起。
  • 易飛網旅行社沖繩、九州，現場報名預約，第二人獨享8,000元優惠；韓國首爾報名預約，也有第二人優惠5,000元。
  • 旅遊家旅行社展場報名日本、韓國、澳洲、紐西蘭產品，最高每人折5,000元。
  • 行家旅遊解封回饋，埃及團現金優惠每席6,000元；德瑞、瑞士、西地中海郵輪，報名第2人減6,000元。
  • 找到了旅遊的土耳其行程49,900元起，10/31前預購送熱氣球體驗；東歐奧捷雙國也是49,900元起。
飯店餐券

  • 【台北福華大飯店】彩虹座通用自助餐券，原價1,680元，旅展特價1,180元
  • 【台北君悅酒店】凱菲屋自助餐平假日超值聯合優惠套券，原價5,192元，旅展特價3,299元
  • 【士林萬麗酒店】4人萬麗軒中餐廳烤鴨合菜(需現場加價$1000)，原價5,500元，旅展特價1,420元，下殺25折。
  • 【台北老爺大酒店】2人Le Cafe自助式午餐或晚餐吃到飽，原價2,816元，旅展特價1,920元，下殺68折。
  • 【台北大倉久和大飯店】歐風館平假日自助下午餐吃到飽，原價1,078元，旅展特價830元，下殺76折。
  • 【台北圓山大飯店】2人中式早午茶/英式下午茶(3擇1)，原價1,650元，旅展特價1,080元，下殺65折。
  • 【台北花園大酒店】花園thai thai$700餐飲抵用券，原價700元，旅展特價599元，下殺85折。
  • 【宜蘭力麗威斯汀度假酒店】2人知味西餐廳自助晚餐吃到飽，原價2,376元，旅展特價1,720元，下殺72折。
泡湯住宿券

  • 【北投享溫泉】2人湯瀧景觀客房住宿券，原價13,800元，旅展特價4,599元，下殺33折。
  • 【宜蘭力麗威斯汀度假酒店】2人一泊一食住宿券，原價19,676元，旅展特價7,280元，下殺36折。
  • 【馥蘭朵烏來渡假酒店】2人景觀湯屋+套餐，原價4,240元，旅展特價2,450元，下殺57折。
  • 【北投春天酒店】典雅客房(含早餐)VI，原價7,920元，旅展特價3,888元，下殺49折。
  • 【陽明山天籟渡假酒店】露天風呂SPA暢遊單人券，原價1,000元，旅展特價499元，下殺49折。
  • 【瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店】湯屋2H+下午茶雙人券，原價3,850元，旅展特價1,950元，下殺5折。
  • 【清境音樂城堡】遊吟詩人四人住宿通用券一泊一食，原價9,600元，旅展特價6,400元，下殺66折。
  • 【南投埔里歐莉葉荷城堡】2人平日住宿券，原價10,800元，旅展特價4,299元，下殺39折。
  • 【萬里白宮沙灘渡假村】平日奢華villa雙人住宿券，原價10,800元，旅展特價4,650元。
  • 【承億文旅】雙人房六館通用住宿券，原價5,000元，旅展特價2,499元，下殺49折。
  • 【遠雄悅來大飯店】住宿升等(加贈海洋公園門票)，原價10,580元，旅展特價6,499元。
  • 【三峽大板根】雙人入園門票+露天溫泉SPA，原價1,400元，旅展特價820元，下殺58折。
  • 【理想大地】佛朗明哥豪華客房雙人一泊一食，原價10,560元，旅展特價6,180元，下殺58折。
  • 【日月潭教師會館】白如湖景雙人房一泊二食，原價5,100元，旅展特價2,680元，下殺52折。
SPA會館

  • 【台北皇家東方泰SPA會館】泰經典享宴三選一，原價3,200元，旅展特價999元，下殺31折。
  • 【VIVISPA】極致寵愛客製SPA六選三，原價6,000元，旅展特價999元，下殺16折。
  • 【遊戲愛樂園】1大1小親子門票(限128cm以下孩童)，原價540元，旅展特價350元。
  • 【HIGH5親子網美室內遊樂園】一大一小兒童親子票，原價649元，旅展特價519元。
▲天氣一冷就想泡湯取暖，網路熱門溫泉景點出爐，圖為谷關溫泉。(圖／觀旅局提供2021.11.17)
▲旅展同步祭出泡湯券優惠，圖為谷關溫泉。(圖／觀旅局提供)

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