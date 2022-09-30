蔡英文關切教官退出校園　青民協籲轉型正義不該走回頭路

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但據與會者轉述，蔡英文在民進黨中常會上表示，有許多支持者向她反映「教官為什麼要退出校園？」、「教官千萬不能退出校園」，因為教官留在校園還可以教基本的軍事教育；立法院民進黨團總召柯建銘則還原修法歷程、並強調此事不可逆。
教育部表示，配合教官退出校園政策，教育部已於2017年停止招考新的軍訓教官，立法院原本希望教官回歸國防體系，但經跨部會協調，國防部認為十分困難，考量學校教官年資較高，國防體系難安置軍訓教官，且離開部隊一段時間，不易銜接軍隊工作，因此移除落日條款，改讓教官自然離退。
教育部指出，目前大專教官仍有約500人、高中職約1400人，讓學校教官採「自然離退」的方式、現職教官服務到各階最大年限，在不考慮晉階或轉職等變數，預計到2030年，校園教官人數會歸零或剩個位數。在教官陸續離退下，學校改聘「學務創新人力」協助校園安全、兒少偏差行為預防及輔導工作，目前全國約聘用1600名學務創新人力，其中有900人是由軍訓教官退役後轉任。
青民協表示，台灣雖解嚴多年，但教官仍存在於校園中，目前全世界只剩台灣跟北韓的校園裡面有軍人的角色。縱使現今可能不會對學生進行思想控制，但其軍人身分在校園中的定位，仍具有威權色彩。在黨政軍退出媒體及校園的脈絡下，教官退出大學與高中職校園的議程，早已在2013年通過立法決議，於8年內應完成轉型。
青民協指出，除立法過程外，2017年我國首次進行聯合國兒童權利公約國際審查時，聯合國審查委員在審查結論意見中就提到，「委員會關切並建議軍訓教官應盡快全面退出校園」，教育部也會同國防部針對結論性意見提出「教官人力轉型」、「學務創新人力補充」2大政策方向。
青民協認為，推廣全民防衛和教官有無在校園，沒有任何關係，教官在校園中的角色，除了擔任鬆散的全民國防課程教師外，也只有在高中職打靶課程時，勉強和防衛訓練扯上關係，其他絕大多數的時間，僅是負擔規訓紀律與生活照護的角色，完全可以被新編成的安全防衛教師、或生活輔導職責的教師、行政人員取代。
青民協表示，若學生在全民防衛的定位，並非要承擔直接的軍事任務，那除了具有現役軍人身分的教官，仍有很多可以教授相關知識的選項，如民間防衛組織、全民防衛社團，甚至是相關的民間技師、專業人士，都可以勝任類似工作。因此，即使是用教導全民防衛知識的觀點來看，教官也完全沒有存在於校園中的必要。
青民協說，「我們不清楚、也不知道總統是否對高中職生有另一套的想法，以至於需要現役軍人來教導學生防衛知識和技能。」但就目前的資訊和國家對國防的公開計畫，完全看不出推廣全民防衛與教官續留校園之間的關係。