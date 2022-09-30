全球數位信任大調查　近3年僅14%企業沒發生資料外洩事件

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對於業務職掌以營運為主的受訪主管來說，供應鏈的網路安全則至關重要，9/10的受訪者擔憂其企業無法抵禦來自供應鏈的網路攻擊，其中56%受訪者表示極度擔心或非常擔心。
也有79%、即4/5的受訪企業表示，為贏得利害關係人的信心與信任，企業必須採用可比較且一致的格式來強制揭露資安事件。3/4(76%)的受訪者同意，增加對投資人的報告將對組織和整個營運生態系有所助益。此外，76%的受訪者同意政府應該運用強制揭露網路攻擊的知識基礎，來為私部門開發網路防禦技術。
雖然人們明顯贊成企業強制揭露資安事件，但只有不到一半(42%)的受訪者，有自信其組織能夠針對特定的報告期間，充分揭露有關重大事件的必要資訊。企業對分享太多資訊仍感到遲疑：70%的受訪者表示，更多的公開訊息和資料透明度可能帶來風險，並導致企業失去競爭優勢。
資誠智能風險管理諮詢公司執行董事張晉瑞表示，資料外洩是當今數位世界中普遍存在的威脅。隨著網路威脅的頻率和複雜程度不斷增加，制定資訊安全的整體策略已成為高階主管和董事會的首要任務。企業正在加強網路防禦，主管機關也期待企業提高網路韌性並建立公眾信任。從本調查中可以清楚地看出，我們需要更多的公私部門合作來應對日益複雜的網路威脅，包括企業須增加資訊共享和透明度，以及強制遵循一致的標準來進行資安事件的資訊揭露。
不過，大多數受訪者表示，其組織正在持續增加網路預算，69%表示2022年的預算增加，65%將在2023年加碼其網路相關的投資。企業增加網路預算的趨勢，則反映資訊安全是網路韌性的首要課題。根據本調查，對於規劃組織的韌性而言，重大網路攻擊的重要性排名，甚至高於全球經濟衰退或另一場健康危機。
企業高層也越來越關注組織韌性。多數受訪的CEO將增加行動以解決網路安全問題，52%的CEO表示他們將推動重大措施來改善組織的網路安全。受訪的CFO則多表示將增加他們對網路的關注，包括網路技術解決方案(39%)、專注於策略以及與工程/營運部門合作(37%)，以及網路人才的技能提升和招聘 (36%)。
以行銷為主要執掌的受訪企業主管則表示，資料外洩的代價絕對不僅止於直接的財務損失。在過去3年中，組織因資料外洩或數據隱私事件而遭受的損害範圍，包括流失客戶(27%)、遺失客戶數據(25%)以及損害品牌聲譽(23%)。
張晉瑞強調，儘管企業正在持續改善其網路安全計劃，但本調查顯示仍有許多未盡之處。建議企業需要做好3件事，包括策略風險管理計劃，持續營運與應變計劃，以及清晰一致的外部報告，方能跟上數位轉型的步伐，建立公眾信任。