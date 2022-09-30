台灣要過苦日子了？王美花談經部立場：把產業基本面顧好

美國聯準會（Fed）今（2022）年已累計升息12碼，各國央行紛紛啟動升息循環，隨著全球經濟下行風險愈來愈高，媒體關心台灣是否也要準備過苦日子？經濟部長王美花今（30）日受訪說明經濟部的立場，「就是要把產業的基本面顧好」，產品有利基、有獨特性才比較能夠抵抗升息效應，下半年變數非常多，不確定性確實對全球造成壓力，「我們也會審慎來因應！」





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