台灣要過苦日子了？王美花談經部立場：把產業基本面顧好

美國聯準會（Fed）今（2022）年已累計升息12碼，各國央行紛紛啟動升息循環，隨著全球經濟下行風險愈來愈高，媒體關心台灣是否也要準備過苦日子？經濟部長王美花今（30）日受訪說明經濟部的立場，「就是要把產業的基本面顧好」，產品有利基、有獨特性才比較能夠抵抗升息效應，下半年變數非常多，不確定性確實對全球造成壓力，「我們也會審慎來因應！」
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對此，王美花受訪表示，美國升息是為了解決通膨的問題，各國接續啟動升息循環，台灣央行也會從專業角度來因應，其中包括因應台幣走向。
隨著全球經濟下行風險愈來愈高，媒體提問關心台灣是不是也要準備過苦日子了？她回應，美國升息確實影響各國貨幣，包括亞洲國家，對台灣以出口為導向的經濟體來說，除了匯率之外，還影響到整個供需問題，「而經濟部的立場，就是要把產業的基本面顧好」，產品有利基、有獨特性才比較能夠抵抗升息效應，「下半年變數非常多，這樣的不確定性確實對全球都造成壓力，我們也會審慎來因應。」
談及由美國、南韓、日本、台灣合組的晶片四方聯盟（Chip 4）於28日首度舉行工作層級的預備會議，王美花表示，這個會議主要是就供應鏈韌性的合作做廣泛性的交流，討論對於前一陣子供應鏈的問題，未來可以怎麼合作，進行第一次的預備會議交換意見。