Q4全球經濟面臨轉折　留意成長趨勢明顯或抗通膨領域

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葉家榮指出，美國的強力升息已開始影響實體需求，包括美債殖利率走升、美元指數創20年來新高，同時引發市場資金動盪，投資市場持續從官員談話的蛛絲馬跡，預測未來緊縮還會維持多久，雖然觀察通膨數據應已觸頂，但因為聯準會有意讓升息一次到位，且將維持高利率更長時間，以抑制通膨回到長期目標區2%的水準。
其中，住房成本現在為主要壓抑通膨下滑幅度的原因，通膨數據能否持續回落，達到聯準會期望以明確且令人信服的方式下降，才能給予聯準會政策轉向無後顧之憂的環境。
葉家榮進一步分析，能夠支撐聯準會持續積極升息最大原因在於強勁的就業數據，同時，最新公布非農就業人口總數重返疫情前的高峰，顯示企業正大量重啟，民眾生活及經濟活動陸續回到疫情之前的狀態，就業市場將成為目前美國經濟關鍵的下檔支撐，惟高通膨仍需要跟著需求同步放緩而下降。
葉家榮認為，第四季除了以靜制動，靜待良好逢低布局時機之外，通膨及美元指數能否回穩是最大關鍵，另一方面，外部的風險因子如歐洲能源問題是否擴散至全球亦值得投資人持續追蹤觀察。
在強力升息、美元強勢、終端需求放緩之下，可能使得企業獲利下調，股市估值同步下修，債券也因為殖利率攀高而受到影響，葉家榮表示，市場過度悲觀時，正是逐步進場布局的好時機，第四季投資布局需要精準掌握經濟轉折之下的長線贏家，整體以結構性行情為主，可以聚焦具長期成長趨勢明確或是具抗通膨特性的生態友善、新供應鏈、基礎建設、醫療等產業，區域股票不妨留意美股、台股低檔分批布局機會，債券則以具較高評等的投資等級債為主。
葉家榮分析，美股第四季雖然面臨旺季不旺、企業獲利下修的風險，但從本益比角度來看已來到相對便宜水位，且美國總統拜登端出半導體、潔淨能源兩大政策紅利，包括總預算高達4300億美元的通膨削減法案，以及預算達2800億美元的晶片與科學法案，前者透過投資與獎勵潔淨能源、解決高藥價問題和向大企業加稅等對抗通膨，後者則是提高美國半導體製造能力，減少對海外半導體的依賴，對於產業競爭力提升有高度幫助。
葉家榮進一步指出，全球減碳當道也讓低碳經濟成為投資顯學，根據統計，全球零碳排的綠色投資規模高達3兆美元，不論是美國的通膨削減法案，或是歐洲今年推出的Fit for 55方案，以及中國十四五計畫內容，實施重點都放在減碳目標上，而相關獎勵政策將刺激綠色投資，更為有利於綠色發電與電動自駕車等相關供應鏈加速發展。
另外，雖然科技業今年來修正幅度相當大，且仍有庫存調整問題，但葉家榮認為，預期至年底或明年第一季庫存去化可望告一段落，隨著新科技應用百花齊放，包括伺服器、資料中心、存儲、5G 手機、電動車、工業電子等作為主要成長動能，終端產品搭載半導體的需求只會有增無減，對於台股相關供應鏈等產業為正向幫助。
債市方面，葉家榮分析，過去經驗顯示，美債殖利率到升息尾端才見高點，因此預估在聯準會持續升息之下，整體美債殖利率上行趨勢不變，短期利率仍將因通膨、就業等經濟數據以及聯準會升息幅度影響而較為震盪，待市場消化後將恢復較溫和的上揚格局。在行情震盪之下，美國投資等級企業因為財務穩健，債務水平維持穩定，利息覆蓋率亦提高等，在景氣趨緩之下具有保護力；同時目前殖利率來到5%以上的水準，具有優勢收益的特性，可作為核心資產的必備。