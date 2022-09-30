至少80分！黃珊珊突大讚中央防疫 陳時中一句話回應
無黨籍台北市長參選人黃珊珊過去擔任北市副市長時，針對防疫議題，屢次批評、攻擊時任中央疫情指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中；不過，黃珊珊昨日接受節目專訪時，卻疑似說出真心話，其肯定陳時中防疫表現，更給予其80分以上的高評價，引發熱議。陳時中今（30）日對此表示，「我想我們防疫成績世界都肯定」、競選總幹事吳思瑤也說，陳時中一向不居功，團隊也相信，如果是為了選舉而操作防疫議題，多數國人沒辦法接受。
黃珊珊昨日接受媒體專訪，主持人問及，身為地方防疫指揮官，如果要幫中央防疫打分數，會給陳時中打幾分？黃珊珊表示，「我覺得如果來說，還是，我覺得至少有80分以上」，隨後黃珊珊也補充，有一些小細節還可以再更好，比如疫苗、快篩、口罩等。一席肯定陳時中的發言一出，引發熱議。
陳時中今日被問及，黃珊珊給予80分高評價時表示，「我想我們防疫成績世界都肯定」。
吳思瑤對此也表示，防疫的成績還是歸功給國人的團結努力，陳時中一向不居功，縱使沒有辦法每件事情都做到盡善盡美，但是防疫團隊盡心盡力是有目共睹的。
吳思瑤也說，很遺憾選舉過程中，很多防疫過程都被偏離事實的操作，但陳時中團隊始終相信，如果是為了選舉而操作防疫議題，醜化全民共同合作努力，相信多數國人是沒有辦法接受。
吳思瑤也說，希望黃珊珊這樣的評論，是因為打從心裡肯定所有投入防疫工作的無名英雄。