街舞世界賽沖繩登場　台中街舞隊出征缺盤纏

世界最大街舞比賽「世界霹靂舞爭霸戰」，睽違兩年重新揭開序幕， 12 月 3 日即將在日本沖繩登場，由於 2024 年巴黎奧運將霹靂舞列入比賽項目，今年賽事備受各國重視。台灣代表隊由台中的「亨泰霹靂舞團」代表出戰，初估出國旅費、集訓費用缺口仍需 130 萬元，受到疫情影響，亨泰舞團今年募款情況不容樂觀，期待各界鼎力襄助，讓台中在地舞團可以順利出國參賽，中華民國國旗有機會飄揚國際。

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亨泰舞團主要以台中做為基地， 10 位成員平日住在基隆、嘉義、台北等全台各地，由 35 歲的團長徐立領軍，其餘成員都是二字頭剛出社會的年輕人。

徐立剛表示，團員有不少人平常有自己的工作，例如農業產品銷售、老師、潛水教練、餐飲店員工等等，由於世界賽需要較大的場地，需要配合宜蘭、中壢或台中等合適場地的時間，大家每個月依舊盡力聚在一起六、七天進行團練，「其餘時間只能靠自主練習了。」

以往，街舞多是由北部縣市舞團獲得國家代表權， 2017 年台中土生土長的「亨泰舞團」首度過關斬將，奪下「 BOTY 世界第四名」的佳績，經過多年苦練，亨泰舞團再度脫穎而出。「台中不輸給其他縣市」，徐立剛指出，舞團的初衷很單純，希望讓所有團員能安心練習，榮耀台中，幫台灣拿下這個世界最大賽事的史上最佳成績，也希望有更多資源幫助喜愛跳舞的孩子，征戰世界。