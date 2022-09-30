全聯棉棉博覽會開跑！衛生棉5折優惠 集點換購Kitty小物
全聯「棉棉博覽會」、「全聯生活節」自9/30～10/13展開，超過200款衛生棉大集合，購買指定商品可享5折起優惠、買一送一，同時全聯以「實用性」、「趣味性」、「療癒性」為換購商品開發主軸，再度推出Hello Kitty積分樂活動，超萌居家小物只需集滿2或6積分即可加價換購Hello Kitty授權商品任一款。而家樂福自9/28-10/11舉辦秋季購物節，購買日本週指定商品會員點數10倍送，週週再抽十萬元購物金。
本次「棉棉博覽會」、「全聯生活節」除了指定商品5折起優惠外，還加碼三重好活動，包括全店衛生棉單筆消費每滿259元現折30元；搭配「全聯生活節」活動，持福利卡每週六、日、一購買全店日用品，單筆每滿888元再現折100元（10/9、10/10除外）；持福利卡購買日用品單筆消費每滿100元就可獲得1 Hello Kitty積分，集滿2或6積分即可加價換購超萌Hello Kitty居家小物。
全聯針對「居家生活」主軸，以Hello Kitty四季變化圖素進行產品開發，自9/30至12/29活動期間，消費者持福利卡購買日用品單筆消費每滿100元，即可獲得1 Hello Kitty積分，只需集滿2或6積分即可加價換購Hello Kitty授權商品任一款。
共有獨家5種品類，包含「萬用春捲袋」6積分+55元 、「感應泡泡充電給皂機」6積分+399元、2積分+450元、「大容量多功能收納籃」6積分+420元、2積分+460元、「感應自動開闔垃圾桶」6積分+460元、2積分+500元、「陶瓷負離子摺疊吹風機」6積分+620元、2積分+660元。
其中最好入手的「萬用春捲袋」，共有沉穩藍、熱情紅、亮麗黃三款顏色，不僅實用環保還能依照心情自由搭配，只需使用6積分加55元或購買任一日用品加70元就能帶回家，三款顏色依造心情自由搭配，讓購物也成為一種儀式感。
此外，家樂福自9/28-10/11舉辦秋季購物節，為迎接開啟國門後日韓與各地觀光客的來到，備貨各國暢銷必搶商品，購買日本週指定商品會員點數10倍送；量販店消費滿額2000元、超市店消費滿額888元週週再抽十萬元購物金；好康加碼活動期間來量販店或超市店，消費天數最高&消費金額最高的前5名，限時3分鐘購物車裝滿限定商品，家樂福幫你買單。