IKEA送鯊鯊摺疊傘！小物下殺銅板價29元　8大亮點搶先看

深受民眾喜愛的IKEA鯊鯊又來了，這次變身實用的摺疊傘只送不賣。IKEA即日起至11月底前舉辦集點活動，消費滿249元可獲得1點，集滿2點免費換小馬夾鏈袋，集滿5點能把鯊鯊摺疊傘帶回家。此外，快閃購物節同步開跑，指定商品6折起，還有多款小物都祭出銅板價29元。 我是廣告 請繼續往下閱讀 鯊魚鐵粉必須收！IKEA這次把當家網紅鯊鯊變成晴雨兩用摺疊傘，傘面印有鯊鯊呆萌身影，連傘套都有鯊鯊，展開收起都可愛滿分。即日起至11月30日期間，加入IKEA LINE官方帳號並升級數位宜家卡，在IKEA實體（含餐廳、瑞典食品超市、美食小站）或線上購物，當天單筆消費滿249元可獲得1點，集滿5點能兌換鯊鯊摺疊傘。此外，集滿2點可換小馬夾鏈袋，袋上印有象徵瑞典的達拉馬，尺寸適合預備冷凍分裝食材，或是裝滿小零食出門郊遊，換完為止。▲IKEA集滿2點可兌換小馬夾鏈袋，集滿5點送鯊鯊摺疊傘。（圖／業者提供）快閃購物節即日起至10月16日同步開跑，多款商品下殺6折起，其中多款廚房小物最低下探29元，像是可讓抽屜變整齊的香料罐置放盤，滿足各尺寸鍋具擺放的木製伸縮式鍋墊，或是隔熱手套及環保杯蓋等都是銅板價29元。另外能當作邊桌使用的GLADOM托盤桌，原價479元、特價269元；BRUSALI電視櫃原價2799元，特價1590元等，《NOWnews》整理8大激殺商品一次看。▲UPPDATERA香料罐置放盤，原價99元、特價29元。（圖／IKEA提供）▲EKSOPP伸縮式鍋墊，原價79元、特價29元。（圖／IKEA提供）▲DOFTFUNKIA隔熱手套，原價79元、特價29元。（圖／IKEA提供）▲BROGRUND門後掛勾，原價229元、特價139元。（圖／IKEA提供）▲ELVERK廚房踏墊，原價349元、特價199元。（圖／IKEA提供）▲GLADOM托盤桌，原價479元、特價269元。（圖／IKEA提供）▲KVISTBRO儲物桌，原價1299元、特價749元。（圖／IKEA提供）▲BRUSALI電視櫃，原價2799元、特價1590元。（圖／IKEA提供）國際咖啡日10家整理包！大美式28元「無限期」：10杯買爆限三天！全家霜淇淋、酷繽沙買1送1 加碼「拿鐵買3送3」習進瓶撿到槍？午後紅茶塞小熊維尼紅了 網笑：真的乳滑限5天！全家大杯美式28元 7-11「3大品項」買一送一