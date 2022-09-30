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蹭戴維斯？蔣萬安未曾關注卻突PO合照　陳時中大酸割稻尾

▲「新台灣人」戴維斯是人氣球星，也因為如此，其意外捲入台北市長選舉的議題交鋒。（圖／PLG提供）
▲「新台灣人」戴維斯是人氣球星，也因為如此，其意外捲入台北市長選舉的議題交鋒。（圖／PLG提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-30 10:50:11

民進黨台北市長參選人陳時中今（30）日出席台北市政府工務局公園路燈工程管理處企業工會第五屆第三次會員代表大會開幕典禮，被問及出席此行程是否要提前見習市長，陳時中笑了一下說，這形容詞也還不錯；另談到蔣萬安昨日PO出與人氣球星「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）合照，但卻被質疑擔任立委時，根本沒有針對戴維斯「歸化球員」議題努力過，陳時中感嘆，割稻尾是蔣團隊的表現方式之一。

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▲（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中大嘆蔣萬安愛割稻尾。（圖／陳時中辦公室提供）
陳時中今日出席台北市政府工務局公園路燈工程管理處企業工會第五屆第三次會員代表大會開幕典禮，被問及這個行程是要提早見習市長？陳時中笑了一會表示，「這個形容詞也還不錯」，今天就是來瞭解相關工程人員有什麼樣的需求，未來當市長要如何改善，從身體健康、勞動調件、薪資等等獎勵方案，都希望能夠做得更好。

談到蔣萬安昨日在臉書PO出與戴維斯合照，卻被質疑根本沒有為了戴維斯的相關議題努力過，陳時中感嘆，能夠對相關公共事務關心是好事，不過從競選期間，蔣團隊就比較愛割稻尾，這是他們的表現方式之一。

戴維斯（Quincy Davis）過去是美國籍，並早已於2013年歸化我國籍，惟其在職業籃球新賽季是否可以本土球員身分出賽，曾經引發論戰，最終聯盟發出聲明強調，戴維斯是本土球員，才讓風波暫歇。蔣萬安昨日於臉書PO出與戴維斯的合照，並談及相關議題，也引發一些關注。

對於球員規劃問題著墨甚深的民進黨參選人陳時中發言人、立委莊瑞雄昨晚也表示，球員權益不能只有選舉到了才要捍衛，蔣萬安過去在立院對此議題毫不關心，只有選舉到時才來拍照蹭熱度，把歸化球員當作選舉工具，這相當不尊重。

莊瑞雄說，歸化申請所使用的法條為《國籍法》，在去年提出《國籍法》相關法案，期望顧及國安前提下，提升更多申請彈性給這些優秀的外籍運動員，甚至蔣萬安同黨的同事也有提出相關法律修正案，但提案人、連署人都看不到「蔣萬安」3個字，明明早能在立委職內捍衛歸化權益，但卻未曾見過蔣有任何的努力與行動。

莊瑞雄說，身為立法委員的蔣萬安一路走來不曾在任何過程中給予協助，只有選舉到時才來拍照蹭熱度，把歸化球員當作選舉工具，這才是真正的對於這些新台灣人們以及對於體育活動的不尊重。

莊瑞雄最後感嘆，蔣萬安身為立法委員如果連份內工作都沒有做好，如何讓台北市民相信可以帶領台北市？

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