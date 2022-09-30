蹭戴維斯？蔣萬安未曾關注卻突PO合照　陳時中大酸割稻尾

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談到蔣萬安昨日在臉書PO出與戴維斯合照，卻被質疑根本沒有為了戴維斯的相關議題努力過，陳時中感嘆，能夠對相關公共事務關心是好事，不過從競選期間，蔣團隊就比較愛割稻尾，這是他們的表現方式之一。
戴維斯（Quincy Davis）過去是美國籍，並早已於2013年歸化我國籍，惟其在職業籃球新賽季是否可以本土球員身分出賽，曾經引發論戰，最終聯盟發出聲明強調，戴維斯是本土球員，才讓風波暫歇。蔣萬安昨日於臉書PO出與戴維斯的合照，並談及相關議題，也引發一些關注。
對於球員規劃問題著墨甚深的民進黨參選人陳時中發言人、立委莊瑞雄昨晚也表示，球員權益不能只有選舉到了才要捍衛，蔣萬安過去在立院對此議題毫不關心，只有選舉到時才來拍照蹭熱度，把歸化球員當作選舉工具，這相當不尊重。
莊瑞雄說，歸化申請所使用的法條為《國籍法》，在去年提出《國籍法》相關法案，期望顧及國安前提下，提升更多申請彈性給這些優秀的外籍運動員，甚至蔣萬安同黨的同事也有提出相關法律修正案，但提案人、連署人都看不到「蔣萬安」3個字，明明早能在立委職內捍衛歸化權益，但卻未曾見過蔣有任何的努力與行動。
莊瑞雄說，身為立法委員的蔣萬安一路走來不曾在任何過程中給予協助，只有選舉到時才來拍照蹭熱度，把歸化球員當作選舉工具，這才是真正的對於這些新台灣人們以及對於體育活動的不尊重。
莊瑞雄最後感嘆，蔣萬安身為立法委員如果連份內工作都沒有做好，如何讓台北市民相信可以帶領台北市？