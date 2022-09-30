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楊文科近4年減債135億 竹縣躍昇全國財政領頭羊

▲新竹縣長楊文科楊文科近4年減債135億，竹縣躍昇全國財政領頭羊。（圖/新竹縣政府提供）
▲新竹縣長楊文科楊文科近4年減債135億，竹縣躍昇全國財政領頭羊。（圖/新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-09-30 10:51:43

新竹縣長楊文科上任來率領縣府團隊，以「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」為主軸，落實「老中青幼通通照顧」政策，在各項經費增加的同時，透過高效財務管理與招商引資等方式開源，近4年來新竹縣政府共償還公共債務達135.75億元，減債比率達63.02%，締造新竹縣近年公共債務創新低，成為全國財政健全領頭羊縣市。

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楊文科表示，新竹縣身為科技重鎮，吸引大量外來人口移入，隨之教育、公共建設及社會福利需求均大幅提升，加上受到疫情及通貨膨脹影響，新竹縣各項經費負擔年年暴增，新竹縣111年度預算歲出需求323.6億元比107年增加87.38億元，支出擴增幅度將近37%，因此他將解決龐大財政需求，並實現施政目標，一直視為地方政府首要挑戰。

楊文科指出，他出身自新竹科學園區管理局基層，深切瞭解「巧婦難為無米之炊」的艱辛，為了掌握新竹縣財政資源，落實科技治縣理念，一上任即委託中華經濟研究院研擬「新竹縣未來十年財政狀況分析及規劃」，以科學方法和大數據資料分析，預測縣府未來十年的財政收支情形，藉以評估施政優先次序，並多元開闢財源。

財政處表示，新竹縣政府除爭取各項中央補助款外，並透過招商引資，鼓勵民間參與投資公共建設，推動自強七街立體停車場BOT、AI智慧園區招商等案，繁榮縣內經濟同時，大幅增加地方稅收，如推動縣有土地都市更新開發，讓新竹縣連續四年獲得財政部招商卓越獎縣市組第一名榮耀。經過多年的努力，在教育、社會福利、經濟發展等各項績效有目共睹，107至110年還創造歲計賸餘分別達25億元、19億元、53億元及31億元，連4年蟬聯全國歲計賸餘比率第一名。

楊文科上任至今，透過高效財務管理積極償還公共債務，至今已償還一年以上公共債務59.3億元、未滿一年公共債務35億元及自償性債務41.45億元，共計償還135.75億元，減債比率達63.02 %，並累計節省債息2.33億元，減息比率達68.72%，締造新竹縣縣近年公共債務創新低，償債績效名列全國前茅，也獲得審計室及各界肯定，省下的利息支出亦得以投入推動更多公共建設，創造良善的正向循環，不讓縣民每一分納稅錢白白浪費。

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