進出口大幅縮減　台經院8月製造業景氣連6亮出低迷黃藍燈

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台經院說明，為打擊通膨，歐美國家持續強化升息力道，加上中國堅持動態清零封控政策，已讓全球需求大幅降溫。
在國內製造業方面，雖然受惠國際品牌消費電子新品上市的備貨效應及新興科技應用與數位轉型需求，生產、進出口及外銷訂單皆呈現成長，不過，全球終端市場需求持續疲軟及比較基期偏高，進出口增幅大幅縮減，影響原物料投入面、售價面指標表現。
台經院談及8月股市，雖受中國軍演等利空因素影響，所幸在國安基金護盤及整體製造業廠商對當月景氣表現看法較7月調查時略有改善，減輕對經營環境面指標影響。
台經院就細部產業觀察，在電子零組件業方面，雖然國際消費電子新品上市的備貨效應，生產、出口與外銷訂單表現續呈雙位數成長，然而，比較基期偏高及客戶在終端需求走緩，進行庫存調整下，導致8月此產業景氣燈號續維持代表景氣低迷的黃藍燈。
在機械設備業方面，雖然受到歐美國家升息抑制通膨進而影響企業投資意願，然而，半導體設備接單續增、公共工程需求增加及鋼材原料價格下跌，減輕部分成本壓力，故8月此產業景氣燈號由代表衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈。
台經院展望未來指出，俄國以能源供應為武器，使得能源價格仍居高不下，在全球通膨壓力仍未有效壓抑，歐美加快升息腳步，恐影響終端消費力，尤其北半球已漸步入冬季，原本因能源價格飆漲而受創的歐洲經濟能否續維持成長。
另外，美國自3月份啟動升息循環政策，讓Fed預測美國今明年經濟預測至0.2%及1.2%，皆較2021年5.7%大幅下跌，可能讓美國經濟步入衰退，而中國在二十大前仍維持清零政策，可能衝擊經濟成長力道，以上變因皆是影響台灣製造業發展的重要因素，也是未來觀察重點。