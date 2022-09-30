7-11太會了！開賣鯊魚先生、LEGO樂高周邊：這款要先搶

7-11這次罕見的一檔接一檔，一口氣推出鯊魚先生、LEGO樂高雙主題集點活動。首波活動10月5日起由鯊魚先生率先開跑，共10多款居家、外出周邊，緊接著10月6日是LEGO樂高90周年快閃購，把樂高人物表情跟積木放大，變身收納、旅行實用單品。無論是可愛溫暖的鯊魚絨毛飲料提袋，或是造型吸睛的樂高小頭收納盒，都讓人很難守住錢包。 我是廣告 請繼續往下閱讀 全店集點新角色登場，7-ELEVEN首度攜手鯊魚先生、LEGO樂高展開雙主題集點活動，分別在10月5日、6日下午3點起至10月9日，搶先在門市推出快閃購，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購，是粉絲免集點就能最快入手的捷徑。鯊魚先生系列以「絨毛飲料提袋」最搶眼，還可當吊飾使用。LEGO樂高系列首推20吋旅行箱，外型是經典積木設計，還有把各式積木變成收納箱和收納盒，其中收納三層架頂部的積木底盤設計還可搭配樂高使用，《NOWnews》整理兩大集點商品搶先看。🟡「鯊魚先生」快閃購: 10月5日下午3點起至10月9日止▲絨毛飲料提袋共2款，加購價169元，可當包包吊飾。（圖／業者提供）▲晚安拍拍燈，三段式白光輕拍就亮，加購價799元。（圖／業者提供）▲40公分絨毛娃娃有滑板、泳圈2款，加購價599元。（圖／業者提供）▲鯊魚先生玻璃杯共2款，加購價149元，容量394ml。（圖／業者提供）▲雙面購物袋加購價299元。（圖／業者提供）▲連帽毛毯加購價699元，帽子背後有立體魚鰭，前方有可愛鯊魚小手。（圖／業者提供）🟡「LEGO樂高90週年」快閃購: 10月6日下午3點起至10月9日止▲2L放大版小頭收納盒共3款，加購價399元，可堆疊、搭配收納箱使用。（圖／業者提供）▲5.7L放大版4凸抽屜收納箱共4款，加購價799元，可相互堆疊。（圖／業者提供）▲12L放大版8凸抽屜收納箱共4款，加購價1099元，可相互堆疊像玩樂高。（圖／業者提供）▲收納三層架加購價1499元，頂部及手把處積木底盤設計可搭配樂高使用。（圖／業者提供）▲20吋旅行箱共4款，加購價2499元。（圖／業者提供）國際咖啡日10家整理包！大美式28元「無限期」：10杯買爆IKEA送鯊鯊摺疊傘！小物下殺銅板價29元 8大亮點搶先看限三天！全家霜淇淋、酷繽沙買1送1 加碼「拿鐵買3送3」習進瓶撿到槍？午後紅茶塞小熊維尼紅了 網笑：真的乳滑