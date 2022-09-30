傳藍白合挺蔣萬安、高虹安　沈慧虹感嘆、曝競選策略

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（30）日上午至錦華市場掃街拜票，媒體問及傳出藍白合作，國民黨在新竹將支持民眾黨的高虹安，換取民眾黨在台北支持國民黨的蔣萬安，沈慧虹表示，選舉應提出政策願景來爭取市民的支持，只有對自己沒信心的候選人，才會接受這種政黨間的利益交換，新竹市民更不是利益交換的籌碼。
針對傳出「藍白合作」，國民黨在新竹放棄自己提名的林耕仁，改支持高虹安，交換民眾黨在台北放棄黃珊珊，改支持蔣萬安，沈慧虹表示，身為一個市長參選人應該有充分信心，拿出政策、城市願景，讓新竹市民做選擇，而非提出利益交換。
沈慧虹強調，她仍持續端出政見，對市民說明她的城市願景，如果高虹安對自己沒信心而要接受利益交換，她認為新竹市民、城市願景都不是可以作為利益交換的籌碼。
針對高虹安的教授李傑被爆出是中共千人計劃的一員，沈慧虹表示，過去她說過「說一個謊要用更多的謊言來圓」，她也請高虹安盡快說清楚論文爭議，為什麼二次加工？是否利用國家資源拿取自己博士學位？不要連累自己的老師。
另外，高虹安服務處外有塊告示牌遭網友嘲諷「不是學霸是路霸」，沈慧虹表示，要先判斷該告示牌是在私人、市有或國有土地上，如果是佔據公有土地，市府相關部門接獲檢舉後，都有相關程序處理或移除。