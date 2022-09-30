2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

17歲老狗散步被路人「無禮問候」！飼主氣炸：牠很可愛

▲17歲老狗散步時被路人「無禮問候」，飼主氣炸。（圖／Twitter：OmrWAvTLVwHpdR3）
▲17歲老狗散步時被路人「無禮問候」，飼主氣炸。（圖／Twitter：OmrWAvTLVwHpdR3）

編輯中心/綜合報導

2022-09-30 12:31:25

別人不需要你可憐！日本推主家養有兩隻柴犬，今天的主角則是10月即將滿17歲的黑柴「Shijimi（しじみ）」。某天飼主正帶著Shijimi散步，途中有路人搭話，並針對Shijimi發表了自己的感想，可飼主聽完後氣憤難耐，將整件事上傳網路，引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲推主家養有兩隻柴犬，主角是後方的黑柴Shijimi。（圖／Twitter：OmrWAvTLVwHpdR3） 
▲推主家養有兩隻柴犬，主角是後方的黑柴Shijimi。（圖／Twitter：OmrWAvTLVwHpdR3） 
推文發布於22日，那天飼主帶著Shijimi在路上用悠閒緩慢的步伐散步，一位路人見狀搭話，知道Shijimi的年齡後，他說：「雖然外表看起來只有9歲，但可惜變成了這樣，真可憐」，似乎是對Shijimi遲緩的行動感到憐惜。此番言論乍看之下似乎是關心，但飼主聽了非常不高興，發文表示「我家狗狗很可愛，但不可憐喔！」。

▲路人認為Shijimi雖然活到17歲，但年老的模樣看起來相當可憐。（圖／Twitter：OmrWAvTLVwHpdR3） 
▲路人認為Shijimi雖然活到17歲，但年老的模樣看起來相當可憐。（圖／Twitter：OmrWAvTLVwHpdR3） 
網友回覆「我家狗狗也16 歲了有聽力障礙，但我仍愛牠」、「如果我家狗狗能活到17歲還和我一起散步，我想我會很幸福。」、「老狗狗即便整天睡覺不動彈，一樣也很可愛」。

對此，一名曾在動物園任職飼育員的網友分享「老年人看到滿臉皺紋的動物時，經常會說『我為你感到難過』。但我不這麼認為，因為衰老和瀕死是每個生命必經的結果，不要為你人生的巔峰感到難過。我希望人們能尊重牠們並說：『你已經盡力了，謝謝你一生的努力，謝謝你』」。（編輯：李惠婷）


「世界最高的狗」幼犬長多快？飼主曝3個月後對比：超大

豆柴哭哭臉躲桌下！聽到「你要跟我去嗎？」　笑容秒綻放

女獵人「野外殺狼」喊超爽！眾見照片怒了：那是哈士奇

別學猩猩「直立左右搖擺」！專家解肢體語言：準備被砸泥

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀