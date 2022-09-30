17歲老狗散步被路人「無禮問候」！飼主氣炸：牠很可愛
別人不需要你可憐！日本推主家養有兩隻柴犬，今天的主角則是10月即將滿17歲的黑柴「Shijimi（しじみ）」。某天飼主正帶著Shijimi散步，途中有路人搭話，並針對Shijimi發表了自己的感想，可飼主聽完後氣憤難耐，將整件事上傳網路，引起討論。
推文發布於22日，那天飼主帶著Shijimi在路上用悠閒緩慢的步伐散步，一位路人見狀搭話，知道Shijimi的年齡後，他說：「雖然外表看起來只有9歲，但可惜變成了這樣，真可憐」，似乎是對Shijimi遲緩的行動感到憐惜。此番言論乍看之下似乎是關心，但飼主聽了非常不高興，發文表示「我家狗狗很可愛，但不可憐喔！」。
網友回覆「我家狗狗也16 歲了有聽力障礙，但我仍愛牠」、「如果我家狗狗能活到17歲還和我一起散步，我想我會很幸福。」、「老狗狗即便整天睡覺不動彈，一樣也很可愛」。
對此，一名曾在動物園任職飼育員的網友分享「老年人看到滿臉皺紋的動物時，經常會說『我為你感到難過』。但我不這麼認為，因為衰老和瀕死是每個生命必經的結果，不要為你人生的巔峰感到難過。我希望人們能尊重牠們並說：『你已經盡力了，謝謝你一生的努力，謝謝你』」。（編輯：李惠婷）