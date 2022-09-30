青年失業率連7年破1成！人力銀行打造解惑平台

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在職涯診所擔任企業駐站Giver的老協珍人資部門表示，老協珍近年來舉辦多場巡迴公益活動，希望取之於社會、回饋於社會，發現職涯診所的理念與我們不謀而合，就非常樂意結合團隊的力量，集眾人之智慧一起投入職涯診所擔任Giver。
老協珍人資部門談到在職涯診所駐站的過程中也有感而發表示，在回答職涯診所上的問題時，看到在職場上受到不合理對待的工作者，也會檢視若未來公司遇到類似狀況該如何避免或改善，這個付出與自省的過程，對公司也是很棒的回饋與效益，也深刻感受到我們不僅是Giver，也是提問者，在傳授經驗的同時，也會回想起曾經也接受過其他專業的夥伴與前輩的無私回饋，要繼續傳承這份Giver精神，幫助更多有需要的人啊！」
104職涯診所也跨界邀請18家企業與專業職人，包含統一超商、台灣微軟、Google、微星科技、大昌華嘉等企業，從半導體到零售業；從行銷到行政職務等職人，都在職涯診所無償分享知識與交流職場心得。
累計至2022年8月，職涯診所累積112萬名用戶，已有3,082位Giver加入線上幫助回答行列，總回答數超過67,000筆，幫助近10,000位發問的職場工作者，發問15,400則問題，平均每一則職涯問題，都可以獲得4.4則個人知識分享，2022年有更多Giver加入並熱心給予建議，今年平均每一則問題甚至可獲得6.5個回答，等同於每則問題都能得到6-7位Giver的經驗與知識分享，且每則問題都能在24小內獲得解答。