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青年失業率連7年破1成！人力銀行打造解惑平台

▲國內15至24歲青年失業率連續7年超過12%，104人力銀行觀察到此狀況，特別打造專業職場問答平台—職涯診所。（圖／業者提供）
▲國內15至24歲青年失業率連續7年超過12%，104人力銀行觀察到此狀況，特別打造專業職場問答平台—職涯診所。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-30 11:22:13

國內15至24歲青年失業率連續7年超過12%，104人力銀行觀察到此狀況，特別打造專業職場問答平台—職涯診所，號召職場上的前輩一起實踐「知識不光是用來謀取利益，知識是可以用來奉獻、用來幫助別人」的理念，讓Giver與對職涯迷惘的提問者在線上相遇，也讓跨產業與跨領域的知識都能進行共享與交流，幫助新鮮人與職場工作者找到未來職涯方向。

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在職涯診所擔任企業駐站Giver的微星科技人力資源處協理簡文哲表示，微星科技在社會關懷上，一向秉持『改變是當下開始，服務是默默行善，貢獻是積少成多，夢想是腳踏實地』的理念，Giver和微星的永續發展策略不謀而合，我們也讓人資部各單位成員一同參與企業駐站，在接觸提問者時也重新檢視自己工作中發生的案例，藉由實際經驗去增加解決問題的深度．讓我感到很喜悅的是，微星內部一直在教育主管如何領導統御，在職涯診所兩周駐站中，就讓主管們得到了很多寶貴的經驗。

在職涯診所擔任企業駐站Giver的老協珍人資部門表示，老協珍近年來舉辦多場巡迴公益活動，希望取之於社會、回饋於社會，發現職涯診所的理念與我們不謀而合，就非常樂意結合團隊的力量，集眾人之智慧一起投入職涯診所擔任Giver。

老協珍人資部門談到在職涯診所駐站的過程中也有感而發表示，在回答職涯診所上的問題時，看到在職場上受到不合理對待的工作者，也會檢視若未來公司遇到類似狀況該如何避免或改善，這個付出與自省的過程，對公司也是很棒的回饋與效益，也深刻感受到我們不僅是Giver，也是提問者，在傳授經驗的同時，也會回想起曾經也接受過其他專業的夥伴與前輩的無私回饋，要繼續傳承這份Giver精神，幫助更多有需要的人啊！」

104職涯診所也跨界邀請18家企業與專業職人，包含統一超商、台灣微軟、Google、微星科技、大昌華嘉等企業，從半導體到零售業；從行銷到行政職務等職人，都在職涯診所無償分享知識與交流職場心得。

累計至2022年8月，職涯診所累積112萬名用戶，已有3,082位Giver加入線上幫助回答行列，總回答數超過67,000筆，幫助近10,000位發問的職場工作者，發問15,400則問題，平均每一則職涯問題，都可以獲得4.4則個人知識分享，2022年有更多Giver加入並熱心給予建議，今年平均每一則問題甚至可獲得6.5個回答，等同於每則問題都能得到6-7位Giver的經驗與知識分享，且每則問題都能在24小內獲得解答。
 

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