歷史性颶風伊恩重創佛州　拜登：死傷恐相當慘重

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拜登在華府美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）聽取簡報後說：「這可能是佛州史上死傷最慘重的颶風。」
他說，死傷人數「仍不明，但我們接獲報告，可能會有重大生命損失」。
法新社報導，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）形容西南部的毀滅程度可謂「500年一遇的水患事件」。
迪尚特說：「破壞的程度是歷史性的，這還只是初步評估而已。我們從未見過這種規模的暴潮。」
伊恩昨天以四級颶風之姿登陸邁爾斯堡（Fort Myers），當地首當其衝，街道成為湍流，海水倒灌進房屋住家。
停泊在船塢的數十艘船隻紛紛沉沒，其他船隻則翻倒在鬧區街道上，樹木也遭時速240公里的呼嘯狂風吹倒。
迪尚特拒絕提供死傷人數估計，但郡政府官員證實至少有8人罹難，且人數預料還會攀升。
迪尚特說，在淹水的住家中搜救生還者的工作將「不分晝夜持續進行」。
伊恩雖在夜裡減弱為熱帶風暴，但國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，伊恩今天下午又增強恢復為一級颶風，並對南卡羅來納州整個沿海地區發布颶風警報。
拜登已宣布佛州發生「重大災難」，此舉能讓聯邦政府釋出資金作為風暴救濟金。
他推文寫道：「我們持續採取迅速行動來幫助佛州家庭。我要佛州人民知道，我們會一路相伴。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110930