警大聲明扯政治？侯友宜：謝謝大家關心

針對連日來外界討論的新北市長侯友宜警察大學博士學問問題，從警大大學所謂的「聲明」延燒至今，侯友宜今日出席三重中央市場開幕典禮，面對媒體持續追問兩位老師跟前校長背書及與現任警大校長陳檡文之間是否牽扯到政治問題，仍是簡單回應說「一切尊重」、「他辛苦了」、「謝謝大家關心」。
侯友宜上午是到三重中央市場出席開幕典禮，在市場裡熱情的與攤販交談及致意，宛如提前掃街般受到大家熱情的回應，受訪時侯友宜提到，中央市場是以肉類為主的一個市場，所以不斷的把整個肉類冷凍、冷藏、環境衛生以及所有的攤位重新再塑造成一個現代化的市場，因為自己是在菜市場長大的，所以對菜市場充滿著感情，需要把它做好，會把事情做好，全力以赴，讓菜市場變得不一樣。
媒體報導兩位警大前校長刁建生及蔡德輝都出面說明侯友宜的博士學位都沒有問題，指出侯在研究過程很積極與討論，不管是質化、量化，整個架構、操作型定義都很清楚，有博士論文口試、有提交博士論文，過程都有記錄，而且沒有封存，一切符合規定。
新北市議員葉元之也在臉書貼出媒體與警大公關的對話截圖指出，媒體記者一直催促警大儘快回應，公關室承辦人回報「已經簽上去」，後來處理了兩個多小時才將「聲明」發出，鐵証如山，這個「聲明」就是有「長官」核可的，如果沒有長官核可，那請問簽上去是要簽給誰，處理那麼久的原因又為何，過程有沒政治力介入？