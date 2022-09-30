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資源外帶！比對黃珊珊政見7內容　吳沛憶：是公務員心血

▲吳沛憶揭露，黃珊珊的教育政見「越看越眼熟」，至少有7項是教育局過去一年所發布白皮書的內容，甚至根本就執行到一半的東西。（圖／吳沛憶辦公室提供）
▲吳沛憶揭露，黃珊珊的教育政見「越看越眼熟」，至少有7項是教育局過去一年所發布白皮書的內容，甚至根本就執行到一半的東西。（圖／吳沛憶辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-30 12:10:39

前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前公布教育政見，惟民進黨台北市議員吳沛憶發現，黃珊珊的教育政見「越看越眼熟」，至少有7項是教育局過去一年所發布白皮書的內容，甚至根本就執行到一半的東西，她感嘆，黃珊珊已經辭職，教育局的研究成果、公務員的努力，卻被她「外帶」成政見，真是方便。

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▲黃珊珊遲到還與現場人士寒暄，讓陳時中與林佳龍等人乾等，活動開幕式也為此延誤。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.23）
▲從還未正式參選至今，認為黃珊珊動用市府資源拚自己選舉的輿論沒有停過。（圖／記者黃宣尹攝）
吳沛憶表示，自己很認真看了黃珊珊的教育政見，但越看越眼熟，很多都是教育局過去一年所發布白皮書的內容，甚至根本就執行到一半，依照進度的話在2023年就有成果。她感嘆，黃珊珊的政見有教育局幫寫，還在上任前就預定有成果，辭職繼續外帶市政資源，真是方便。
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吳沛憶列舉黃珊珊「伸手牌教育政見」，第一是「學前教育政見」：「5歲納入義務教育；3歲、4歲幼兒納入免學費」，來自市府《學前教育白皮書》第28至29頁的「國民義務教育向下延伸」，正在執行中。

第二是「雙語教育政見」：「自編、自選雙語教材」、「拍製國中小學1-9年級教學影片，上傳至台北酷課雲」，出現在《雙語教育白皮書》的第19至20頁，國中小雙語教材研編預定於2023年完成。

第三，「智慧教育政見」：「校校AI智慧教學：班班有互動式大屏」，來自《智慧及資訊科技教育白皮書》第15頁的「策略主軸二」。目前也已在各校執行，預計2023年將完成3至9年級教室班班有大屏。

第四， 「智慧教育政見」：「規劃新設AI及量子新興科技教育總部」，是推動中之「艋舺學園EOD案」內容。

第五，「國際教育政見」：「擴充高中職國際文憑及學分課程名額」，來自《國際教育白皮書》第26頁的「策略6」。

第六， 「技職教育政見」：「未來增設『美學設計』及『商業金融』等技術教學中心」，出自《臺北市技職教育政策綱領 3.0》的「局長序」，教育局已在規劃中。

第七，「樂齡教育政見」：「12個行政區成立代間學習中心」，出自《臺北市樂齡學習白皮書》第2頁。

吳沛憶說，自己也同意好的政策要延續，沒事不用砍掉重練，但黃珊珊已經辭職，教育局的研究成果、公務員的努力，卻被她「外帶」成政見，用自己的名義發表，這不就是藉執政特權挪用市府的行政資源嗎？

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