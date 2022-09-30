資源外帶！比對黃珊珊政見7內容　吳沛憶：是公務員心血

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吳沛憶列舉黃珊珊「伸手牌教育政見」，第一是「學前教育政見」：「5歲納入義務教育；3歲、4歲幼兒納入免學費」，來自市府《學前教育白皮書》第28至29頁的「國民義務教育向下延伸」，正在執行中。
第二是「雙語教育政見」：「自編、自選雙語教材」、「拍製國中小學1-9年級教學影片，上傳至台北酷課雲」，出現在《雙語教育白皮書》的第19至20頁，國中小雙語教材研編預定於2023年完成。
第三，「智慧教育政見」：「校校AI智慧教學：班班有互動式大屏」，來自《智慧及資訊科技教育白皮書》第15頁的「策略主軸二」。目前也已在各校執行，預計2023年將完成3至9年級教室班班有大屏。
第四， 「智慧教育政見」：「規劃新設AI及量子新興科技教育總部」，是推動中之「艋舺學園EOD案」內容。
第五，「國際教育政見」：「擴充高中職國際文憑及學分課程名額」，來自《國際教育白皮書》第26頁的「策略6」。
第六， 「技職教育政見」：「未來增設『美學設計』及『商業金融』等技術教學中心」，出自《臺北市技職教育政策綱領 3.0》的「局長序」，教育局已在規劃中。
第七，「樂齡教育政見」：「12個行政區成立代間學習中心」，出自《臺北市樂齡學習白皮書》第2頁。
吳沛憶說，自己也同意好的政策要延續，沒事不用砍掉重練，但黃珊珊已經辭職，教育局的研究成果、公務員的努力，卻被她「外帶」成政見，用自己的名義發表，這不就是藉執政特權挪用市府的行政資源嗎？