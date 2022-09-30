臺中新增9家藝術亮點 教堂、古蹟建物皆入列

臺中市政府文化局推廣藝術亮點邁向第18年；今年新增9家藝術亮點，涵括藝文展示業、旅宿業、學校藝廊、教堂及古蹟建物等，總計藝術亮點家族已達116家。文化局副局長曾能汀表示，9家新成員各具特色，讓精彩度擴張，期許能肩負起城市發展應有功能，公私協力豐沛在地藝術能量，讓藝術在臺中遍地開花。





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曾能汀表示，藝術亮點是非典型藝文展演空間，目前已有116家業者加入藝術亮點家族，型態相當多元，涵蓋各行各業，非常感謝業者一起與文化局聯手，公私協力共同推廣各項藝文活動，讓本市藝文活動更加「光彩熠藝」。





▲由台中市文化局推廣的藝術亮點，今年新增9家，今天舉行發佈及授證儀式。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.30)

今年新增的9家藝術亮點各具特色，今天在心之谷永續教育園區舉辦授證及發佈會，入列藝術亮點家族新成員有：知名網美打卡景點的古蹟建物聚奎居、梧棲文化出張所，以及歷史建築林懋陽故居一德洋樓，充滿海洋風情的梧棲行旅。





此外，明道中學明道藝廊、臺中第一所清水模建築工法教堂的基督救恩之光教會、培養孩童思考、創意及設計能力的琪夢手創坊，以及提供藝術創作交流的藝術沙龍依索寓言美術教學，心之谷永續教育園區等皆上榜。





發佈會上，9家藝術亮點業者均出席。其中，心之谷文蓓蓓執行長表示，能夠成為藝術亮點，是一份榮耀更是責任，希望將屬於臺中的美好讓更多人知道，也期待未來與所有的藝術亮點攜手，點亮臺中市每一個角落的文化藝術光芒。





梧棲行旅巫兆文董事長表示，能夠加入藝術亮點是他從事藝術工作以來，一直懷抱的夢想，希望藝術能夠融入生活，讓生活充滿美好事物，同時也期盼旅客在住宿之餘，欣賞到藝術家創作，為身心靈充電。





一德洋樓執行長黃信彰表示，感謝文化局的肯定，讓具有文化資產身分的歷史建築，能夠在藝術亮點的聯合行銷下，親近藝術家，並推廣市民藝術，讓藝術在台中每個角落遍地開花。更多新增亮點介紹及相關訊息請至藝術亮點官網查詢：http://www.artspots-taichung.com.tw/



