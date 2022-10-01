10/1迎國際咖啡日！背後由來報你知 台灣1年狂賣28億杯
10月1日是世界咖啡日，販售咖啡的業者皆祭出咖啡飲品打折優惠，與民眾一同歡慶咖啡日，那麼究竟該節日的由來為何呢？實際上在2015年前，全球各地的咖啡日皆選在不同日期舉辦，直到國際咖啡組織（International Coffee Organization；ICO）與全世界的咖啡協會共同決議後，於2015年10月1日首度舉辦世界咖啡日，並且從此統一訂為每年的10月1日。
根據國際咖啡組織（ICO）統計，去（2021）年台灣進口咖啡豆達9590萬磅，一年預估可賣出28億杯的咖啡飲品，平均下來每位國人一年就喝了124杯咖啡。行政院對我國咖啡市場101年數據分析，咖啡製品批發業（不含咖啡飲料）市場有65億元銷售額，咖啡零售業及便利超商現煮咖啡近百億元，咖啡館也有 80 億元。我國咖啡消費市場從批發、零售至咖啡館銷售，4 年來均有2至4成的成長，顯示國內咖啡市場需求強勁。
隨著咖啡市場蓬勃發展，各個國家皆創立了自己國內的咖啡協會，並且每年舉辦咖啡嘉年華會，首次慶祝咖啡節的是日本咖啡協會在1983年10月1日舉辦；中國則是從1997年開始，並且每年選定4月上旬固定舉辦；台灣是在2009年11月7日首次開辦，考量到各個國家慶祝日期皆不相同，國際咖啡組織特地找來各國討論後，正式將世界咖啡日統一訂於10月1日。
而舉辦咖啡日除了慶祝咖啡業繁盛外，也會舉辦品鑑活動、市集，讓喜愛咖啡的民眾聚在一起分享，也是為了促進咖啡市場更加活絡，鼓勵企業、咖啡廳、商家推出一年一度的促銷價格，如全家9/30至10/2限時3天，到門市買大杯經典美式2杯55元，平均28元、約6.1折，可使用會員APP寄杯跨店取；10/1一日限定，APP隨買跨店取使用全盈+PAY手機支付，中杯經典拿鐵（45元）買3送3。
7-11即日起至10月4日，CITY PRIMA精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）任選第二杯10元。10月2日前到門市買特大杯美式（60元）、大杯冰燕麥拿鐵（75元）、脆酷摩卡咖啡（65元），同品項、同價位第二杯10元；OPEN POINT行動隨時取每日限量大杯濃萃美式（50元）買7送7、大杯濃萃拿鐵（60元）買5送2，精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）同品項買7送7。