10萬份鏡週刊文宣攻擊　民眾黨市議員批：不抹黑不會選

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李國璋表示，「綠營賊心不死」，即便高虹安已經拿出美國辛辛那提大學的聲明打臉特定媒體的抹黑報導，綠營依然「蒙上眼睛就以為看不見」，配合特定媒體、側翼粉專鋪天蓋地進行抹黑，硬是要把白的說成黑的，令人不齒。
宋品瑩表示，「謊言說一百遍也不會變成真理」，綠營不抹黑不會選舉，散播黑函的行為反而坐實了沈慧虹選情告急的事實。
陳錫文表示，沈慧虹口口聲聲說要正面選舉，請問沈慧虹，發黑函就是沈慧虹口中的正面選舉嗎？說一套做一套，這種雙面人勢必被新竹市民所唾棄！
蔡文盛表示，如同9/20發表的共同新聞稿一樣，我們不會畏懼家大業大的民主進步黨的選舉奧步，綠營發黑函的手段只會讓我們更加團結，會持續風雨同行，用勝選證明綠營的選舉奧步不會成功！
葉國文痛批，9/20就已經預警綠營將在基層散播黑函，如今預警成真，綠營試圖複製在桃園打張善政的模式來攻擊高虹安，我們不會姑息，黨部將收集證據，不排除提出告訴！
施淑婷指出，自己身為媽媽，希望自己的孩子未來能生活在民主自由、公平法治的社會，而不是為了選舉無所不用其極，用發黑函這種奧步謀取特定政黨或政治人物利益的社會，「沈慧虹應該感到羞恥！」施淑婷也反問民主進步黨的蔡英文主席和沈慧虹市長候選人，發黑函攻擊、抹黑選舉對手，就是妳們想要留給下一代的價值觀嗎？
許登淇表示，眼睛雪亮的新竹市民不會被這種黑函抹黑所欺騙，他呼籲新竹市民，1126集中選票支持高虹安，用選票向綠營低劣的選舉伎倆說不！