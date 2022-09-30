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網路詐騙推陳出新　愛情、股票、虛擬貨幣雄警一一破解

▲以陳男為首的詐騙集團透過交友網站，專挑失婚、大齡的剩男剩女進行愛情詐騙，高市刑大日前循線逮捕陳男等人，發現受害人高達35人，詐騙金額超過3千萬元，訊後依詐欺罪送辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲以陳男為首的詐騙集團透過交友網站，專挑失婚、大齡的剩男剩女進行愛情詐騙，高市刑大日前循線逮捕陳男等人，發現受害人高達35人，詐騙金額超過3千萬元，訊後依詐欺罪送辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-09-30 15:56:14

網路詐騙不斷更新，要求投資股票或購買虛擬貨幣及網路愛情等各種情境等情境都容易讓人被害人傻傻從口袋中掏錢出來，高市刑大陸續接獲民眾報案，以陳姓男子為首的詐騙集團透過交友網站，專挑失婚、大齡的剩男剩女進行愛情詐騙，高市刑大日前循線逮捕陳男等8人，發現受害人高達35人，詐騙金額超過3千萬元，訊後將陳男等人依詐欺罪送辦。

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▲鹽埕警分局日前與彰化銀行鹽埕分行行員聯手即時成功攔阻購買虛擬貨幣匯款，成保住婦人60萬賄款（圖／記者郭凱杰翻攝）。
▲鹽埕警分局日前與彰化銀行鹽埕分行行員聯手即時成功攔阻購買虛擬貨幣匯款，成保住婦人60萬賄款。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲苓雅分局民權路派出所也於日前與轄區銀行聯手成功攔阻保住洪男50遇投資股票積蓄！（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲苓雅分局民權路派出所也於日前與轄區銀行聯手成功攔阻保住洪男50遇投資股票積蓄！（圖／記者郭凱杰翻攝）
高市刑大指出，陳男在詐騙圈子打滾多年後自立門戶，夥同吳姓、鄭姓等多名友人，以愛情交友詐騙模式，在網路釣魚誘騙「想婚」男女。陳男等人先在網路盜用帥哥、美女的大頭照，吸引被害人上鉤後，再跟他們談了2個多月的「空氣戀愛」，等被害人的心被勾走時，再佯稱有投資機會，騙他們一起構築未來、共存結婚基金，讓被害人傻傻掏出錢來。

陳男等人拿到錢後，再假藉各種理由避不見面及不肯出金，被害人遂向警方報案求援；高市刑大獲報展開追查，今年6月起陸續逮捕集團成員，但主嫌陳男卻一直躲避查緝，檢警擔心他落跑出境，對陳男祭出境管令，果然順利在桃園機場逮捕正要出境到泰國的陳男到案。警方認定陳男涉嫌重大，訊後將陳等8人依詐欺罪送辦，並追查其幕後金主。

同時，鹽埕警分局於111年03月16日下午14-16時許接獲彰化銀行鹽埕分行行員通報，指稱有民眾疑似遭詐騙，該案為一名年約60歲戴姓婦人欲臨櫃提領存款內新台幣62萬元現金購買虛擬貨幣，經警員向戴婦解釋詐騙集團會先以各式交友軟體鎖定被害人，並以各種話術方及各種情境狀況要求被害人匯款或購買虛擬貨幣，所幸員警及行員即時成功攔阻匯款，對於行員及蘇員、尤員的熱心協助，表示感激。 

其次，苓雅分局民權路派出所也於111年9月28日11時40分許，接獲四維三路某銀行經理來電，表示有民眾疑似遭詐騙請求協助。員警到場了解，洪姓男子剛開始表示因要付家中房子裝潢費，故要匯款50萬整修款。經警方及行員訊問下，洪男因加入LINE群組的投資社群，對方告知是協助投資股票的平台，可以代替其投資，只要下載該財經老師的股票app，並每日跟著下單請老師代為盤，便可以獲得高額利潤。所幸在警方與行員的勸說下成功攔阻保住洪男50萬積蓄！

高市刑大特別提醒民眾，網路上有許多假交友、假投資之詐騙陷阱，交友後再誆稱「保證獲利」、「穩賺不賠」，且後續會要求對方以LINE、Instagram聯繫或加入假投資群組，再以初期帳上獲利引誘加碼大筆資金，最後以各種理由告知帳號遭凍結，需要再匯解鎖金等，造成投資人血本無歸。


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