網路詐騙推陳出新　愛情、股票、虛擬貨幣雄警一一破解

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陳男等人拿到錢後，再假藉各種理由避不見面及不肯出金，被害人遂向警方報案求援；高市刑大獲報展開追查，今年6月起陸續逮捕集團成員，但主嫌陳男卻一直躲避查緝，檢警擔心他落跑出境，對陳男祭出境管令，果然順利在桃園機場逮捕正要出境到泰國的陳男到案。警方認定陳男涉嫌重大，訊後將陳等8人依詐欺罪送辦，並追查其幕後金主。
同時，鹽埕警分局於111年03月16日下午14-16時許接獲彰化銀行鹽埕分行行員通報，指稱有民眾疑似遭詐騙，該案為一名年約60歲戴姓婦人欲臨櫃提領存款內新台幣62萬元現金購買虛擬貨幣，經警員向戴婦解釋詐騙集團會先以各式交友軟體鎖定被害人，並以各種話術方及各種情境狀況要求被害人匯款或購買虛擬貨幣，所幸員警及行員即時成功攔阻匯款，對於行員及蘇員、尤員的熱心協助，表示感激。
其次，苓雅分局民權路派出所也於111年9月28日11時40分許，接獲四維三路某銀行經理來電，表示有民眾疑似遭詐騙請求協助。員警到場了解，洪姓男子剛開始表示因要付家中房子裝潢費，故要匯款50萬整修款。經警方及行員訊問下，洪男因加入LINE群組的投資社群，對方告知是協助投資股票的平台，可以代替其投資，只要下載該財經老師的股票app，並每日跟著下單請老師代為盤，便可以獲得高額利潤。所幸在警方與行員的勸說下成功攔阻保住洪男50萬積蓄！
高市刑大特別提醒民眾，網路上有許多假交友、假投資之詐騙陷阱，交友後再誆稱「保證獲利」、「穩賺不賠」，且後續會要求對方以LINE、Instagram聯繫或加入假投資群組，再以初期帳上獲利引誘加碼大筆資金，最後以各種理由告知帳號遭凍結，需要再匯解鎖金等，造成投資人血本無歸。