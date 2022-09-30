侯友宜學位遭打臉　教授再揭疑代筆、哈佛校友質疑用特權

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陳說，侯友宜在取得學位過程中，跳過碩士階段，並在其博士論文中，呈現出找人代為施測問卷、代為進行訪談的代筆痕跡。他質疑，90%的警察都沒有進修機會，且需要辭職或留職停薪，甚至到外面的學校就讀，但侯友宜卻可以留在警察體系內帶職進修，侯友宜是同期警官中躍升速度最快的，比同學快了10年，這也令人質疑，侯友宜當年可以出任警政署長，是否就是多了這本博士論文。
羅致政指出，根據警大簡章的招生規則，能夠就讀警大博士的資格是需具備碩士學位，或同等學歷加其他條件，侯友宜卻可以避開一般資格，透過甄試這個特殊資格的巧門入學就讀。且侯友宜在進修期間擔任警政要員，卻在幾乎沒有請假的情況下完成學業，質疑其到底如何去修課且完成論文撰寫的。
羅致政質疑，侯友宜的性侵犯調查論文內容，是否有獲得當事人的簽名同意，還是透過職權壓迫犯人配合？有關警政署內部資料，是否有經過警政機關的同意，都涉及學術倫理問題。
羅致政表示，所謂警大的聲明根本不存在，警大僅是針對媒體的詢問做整理。若警大有正式的聲明內容，不會寫「該校」而會寫「本校」，且有關侯友宜93年口試的紀錄時間是錯的，根據正式紀錄應該是92年，侯友宜不會不知道自己的確切口試時間，顯示侯團隊自己都知道這不是警大聲明卻轉發給媒體，將未經上級核定的內容公布出來，就是要陷基層員警於不義。
賴品妤指出，侯友宜的本質就是罔顧人權、切割基層，每次受到質疑就躲到基層背後，只要攸關個人利益就可以出賣基層，陷基層於不義。所有文件在未經上級核准前都不具任何正式效力，放出資訊就是為難基層人員、混淆視聽，呼籲侯友宜應該像警大、基層跟民眾道歉。
賴品妤批評，侯友宜平常一直塑造自己神探、正義的形象，卻無法免除自己人權方面的疑慮。新北市在侯友宜領導下，警察執法、社會治安維護都有待加強，甚至在恩恩案中要求消防局配合演出大戲。前段日子三重發生警察抓錯人，導致民眾滿臉是血，之前也發生過中和警方，將少年拖下車並狠踹的事件。這些過度執法都是來自上級的壓力與指示，顯示新北治安不像侯友宜說的那麼好。
謝佩芬則表示，很多人說她是「學霸」，但侯友宜才是真正的「學霸」。侯友宜是第一位用學士身分就讀博士的人，且在公務繁忙期間還可以完成論文並出版成書，不禁令人質疑是否有用警務特權。
謝佩芬認為，侯友宜既然能出書，面對論文爭議就應該正面回應、好好解釋。從恩恩案以來始終是有功自己攬、有過別人錯，不願意面對自己的問題。警大的聲明明明沒有簽呈下來，卻一直在警大聲明中打轉，死不認錯，一直在打迷糊仗，想用枝微末節讓人忽略真正問題。侯友宜就是不願負責任的人，越被檢驗就越被發現不太適任。
律師尤伯祥表示，從個資保護的角度看侯友宜的論文，有提到跟警政署、法院調閱資料建立資料庫，且在資料蒐集中透過刑事犯罪系統搜尋相關性侵殺人案件。用電腦蒐集個人資料時都會涉及「電腦處理個人資料保護法」，侯友宜不是服務機關，不可能依據「電腦處理個人資料保護法」來蒐集相關資料。
律師鄭文龍認為，侯友宜的論文沒有達到博士論文水準，勉強只是碩士論文。質疑研究報告中是用問卷訪談，侯友宜本身沒有自己去做完整訪談，並且論文中只列12筆訪談，訪談筆數與代表性有問題。侯友宜的博士論文學術引註非常粗略，完全不及格，引述方法都有問題，且並沒有博士論文的創見，質疑侯友宜能取得學位都是靠刑事局長的特權，並直言沒有達到及格的水準卻讓其通過，是不好的拍馬屁文化。