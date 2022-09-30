批警大校長淪林佳龍打手　國民黨團揚言「刪公關室預算」

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費鴻泰還說，由於此會期為預算會期，會建議黨團將警大公關室預算都刪掉，「因為在陳檡文心目中，警大公關室沒有存在價值」。他呼籲陳檡文，不要為一個黨泯滅良心，講一些或做不該做的事，爾俸爾祿階、民脂民膏，大家都在看。
國民黨團書記長李德維則砲轟林佳龍，林佳龍嘴硬說一般取得博士學位都要6到8年，而侯友宜只要4年真是前無古人、後無來者，「但4年就拿到博士學位的人，就包含論文隱藏30年的蔡英文」。李德維說，蔡英文倫敦政經學院就是1980到1984年，林佳龍是故意要挖蔡總統的底？另前金管會主委李紀珠也是從台大學士肄業，4年就拿到博士學位。
李德維表示，林佳龍連台大博士修業年限都搞不清楚，台大規定是2至7年，並非林佳龍說的6至8年，「不要張飛打岳飛」。他也呼籲陳檡文，不要為了官位，把自己的良心給活吞，有一說一證實侯友宜當時警大相關學歷，並不會有所影響，也請林佳龍還侯友宜一個公道。
國民黨團總召曾銘宗則質疑，新北市議員葉元之拿出對話截圖，可看到警大公關室承辦人回報「已經簽上去」，事證已經很明確，且媒體也都一再報導，指稱畢業資格沒問題，陳檡文作為警大校長，這麼重要學術單位，不管警界歷練或現任校長，有一定社會、學術地位，竟欺壓公關室基層同仁，否認公關室對外聲明，身為警大校長卻參與民進黨選戰策略，當林佳龍打手「東廠再現」，必須給予嚴厲譴責。