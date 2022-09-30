2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

批警大校長淪林佳龍打手　國民黨團揚言「刪公關室預算」

▲警大不認侯友宜博士學位聲明，國民黨團今開記者會轟警大校長淪林佳龍打手。（圖／記者翁子竣攝，2022.09.30）
▲警大不認侯友宜博士學位聲明，國民黨團今開記者會轟警大校長淪林佳龍打手。（圖／記者翁子竣攝，2022.09.30）

記者翁子竣／台北報導

2022-09-30 12:59:072022-09-30 12:59:59

民進黨新北市長參選人林佳龍控告新北市長侯友宜偽造警大聲明，侯辦則拿出圖卡反擊，指警察大學確有提供證明。不過，警察大學晚間卻發新聞稿，反駁是警察大學公關室承辦人自製，未正式發布任何聲明。對此，立法院國民黨團今（30）日點名警大校長陳檡文違背道德與學術良心，還淪林佳龍打手讓「東廠再現」，應說清楚講明白。此外，國民黨團更揚言本會期，擬建議將警大公關室預算全刪除。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於警大不認侯辦聲明，國民黨立委費鴻泰今表示，通常發文行政機關如警大，可用公關室或警大名義發文，公安室都會經過長官核可才發。費鴻泰指陳檡文與當今民進黨高層關係熟稔，但畢竟警大身為教育機關，不該有政黨顏色且需保持學術良心，應講清楚說明白是否同意公關室發文，而不是搞一個灰色地帶，違背道德、學術良心。

費鴻泰還說，由於此會期為預算會期，會建議黨團將警大公關室預算都刪掉，「因為在陳檡文心目中，警大公關室沒有存在價值」。他呼籲陳檡文，不要為一個黨泯滅良心，講一些或做不該做的事，爾俸爾祿階、民脂民膏，大家都在看。

國民黨團書記長李德維則砲轟林佳龍，林佳龍嘴硬說一般取得博士學位都要6到8年，而侯友宜只要4年真是前無古人、後無來者，「但4年就拿到博士學位的人，就包含論文隱藏30年的蔡英文」。李德維說，蔡英文倫敦政經學院就是1980到1984年，林佳龍是故意要挖蔡總統的底？另前金管會主委李紀珠也是從台大學士肄業，4年就拿到博士學位。

李德維表示，林佳龍連台大博士修業年限都搞不清楚，台大規定是2至7年，並非林佳龍說的6至8年，「不要張飛打岳飛」。他也呼籲陳檡文，不要為了官位，把自己的良心給活吞，有一說一證實侯友宜當時警大相關學歷，並不會有所影響，也請林佳龍還侯友宜一個公道。

國民黨團總召曾銘宗則質疑，新北市議員葉元之拿出對話截圖，可看到警大公關室承辦人回報「已經簽上去」，事證已經很明確，且媒體也都一再報導，指稱畢業資格沒問題，陳檡文作為警大校長，這麼重要學術單位，不管警界歷練或現任校長，有一定社會、學術地位，竟欺壓公關室基層同仁，否認公關室對外聲明，身為警大校長卻參與民進黨選戰策略，當林佳龍打手「東廠再現」，必須給予嚴厲譴責。

侯友宜學位遭打臉　教授再揭疑代筆、哈佛校友質疑用特權

警大聲明扯政治？侯友宜：謝謝大家關心

打臉侯友宜！警大重申沒發聲明、早籲侯辦別用非正式資料

侯友宜若連任傳落跑　林佳龍：投給我、成全他自由選總統

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀