邊境解封！旅展搶賣「0+7」頭香班機 泰國自由行免萬元
等了3年，疫情指揮中心宣布10/13正式解封開放國門，入境採0+7且解除旅行社禁令，讓旅行業終於可以笑了！秋季旅展於今(30)日～10/4在台北世貿一館舉辦，記者實際現場觀察和疫情之前旅展相比人潮、規模的確是少一大半，但相較於今年的春季、夏季旅展，至少增加3~4成人潮，各家旅行業者、餐券業者都有感人潮回歸。
易飛網董事長周昀生指出，針對秋季旅展推出歐亞9國48組的團體和自由行，首選旅遊以免隔離、免篩檢的國家優先，同時與廉價航空合作包機，藉此降低旅遊套裝價格，相較於市價約漲4~5成的團體行之下，易飛網表示，整體漲幅壓在3成以下，希望提高解封後旅遊熱度。且為打響解封首波買氣，在這次秋季旅展推出了超殺價，展場限定泰國曼谷自由行機＋酒，售價9999元，於10/8出發，10/13凌晨返台，成為全台第一班解封後的抵台的班機，立即適用0+7免隔離，詢問度相當踴躍。
易飛網董事長特助李道珩表示，旅展開展一個小時就有感覺人潮逐漸回來，對比今年夏季、秋季旅展好很多，其中以日本訊問度最高，佔5成，東京部分大多詢問自由行，北海道吸引家庭團體客。至於是否會影響國內旅遊，業者觀察，短期內衝擊不會太大，國旅在價錢、天數都有優勢，其中像是金門機+酒在旅展特價4千有找，是展場的大熱門。
睽違3年再次回歸旅展的旅遊家旅行社，總經理周順禹表示，有感覺旅遊人潮逐漸回歸，疫情後會在澳洲旅遊包入露營、立槳等更多不同的元素。開展第一天早上，目前大多是詢問觀望，但預料在旅展後兩天會出現下單人潮。周順禹也指出日本團體行價格在2.5萬以下，澳洲的團體行會儘量控制在3萬以下，提供民眾較合理的旅遊費用，預計明年過完年會恢復常態。
易飛網一早不到一小時就有客人一口氣刷了4張韓國行的團費，準備過年後要帶全家出門旅行，而萬元有找的泰國行詢問度相當高，但因為限定班機在10/8，時間的急迫性很高，不少民眾只能先觀望。旅遊家旅行社主打南半球的澳洲行程，吸引新婚夫妻前往蜜月，民眾表示，疫情後首選澳洲主要原因為，下半年南半球是夏季，且澳洲相對是個成熟的國家，在疫情的預防和處理上會比較安心。