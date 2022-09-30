外送員成法規孤兒　跨世代論壇討論是否立專法

疫情後，外送平台急速擴張，現已成為民眾日常生活的一環，根據資策會調查，全台灣有80%的消費者會願意嘗試或繼續使用外送平台，龐大的外送需求更誕生超過10萬名外送員，《NOWnews今日新聞》將在10月1日（六）下午2點舉辦跨世代線上論壇，探討是否該替外送員立訂專法。
各縣市在外送員事故、糾紛增加後，陸續通過《外送平台業者管理自治條例》，像是台北、新北、新竹、台中、台南、高雄等縣市，但就有外送員反應，縣市「各自為政」外送員更常常跨區作業，自治條例其實沒有太大的幫助。外送員回憶到近年來更有客人為了免費餐點惡意檢舉司機，平台不願意積極查核、處理，卻將成本轉至正常司機、店家、消費者身上，外送員集體到跨世代論壇提案，希望透過倡議的方法促使平台與中央政府回應此項議題，短短時間引發熱烈討論。
有外送員在提案下留言「平台常單方面任意修改合約，該立法監管」、「里程不確實，客服出事愛理不理，需要立法規範」，也有外送員提到國際上像是西班牙騎士法，韓國、美國制定店家抽成上限15%到25%，台灣卻沒有明確地保障外送員與消費者的法條，「相信法院與委員們也都有外送使用愛好者，在使用的同時是否知道外送員的窘境？」
「法規孤兒——外送員」跨世代線上論壇將於10月1日（六）下午2點到3點半登場，邀請全國外送產業工會理事長陳昱安、立法委員賴香伶、台灣海洋大學海洋法律與政策學院副教授江雅綺以及律師馮昌國，研究如何在產業發展與勞權保障中取得平衡點，也邀請各位參與討論，論壇將在NOWnews臉書粉絲專頁、YouTube、beanfun!聊天室、跨世代倡議平台上同步轉播。